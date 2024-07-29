Відключень світла найближчим часом може бути небагато або й не бути взагалі. Проте з початком опалювального сезону дефіцит повернеться знову. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналу пояснив, як підготуватися до довгих відключень.

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Відключення посиляться

Після почату опалювального сезону, коли споживання електроенергії збільшиться щонайменше на третину, дефіцит повернеться. Повністю його компенсувати не вдасться ні поверненими до ладу енергоблоками, ані збільшенням імпорту електроенергії. Тобто взимку варто знову очікувати повернення 3 – 4 черг вимкнень,

– наголосив Геннадій Рябцев.

Водночас варто розуміти, що апокаліптичних сценаріїв, які прогнозують деякі експерти, не варто чекати. Цифри свідчать про те, що електричної енергії вистачить для живлення усіх об'єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

"На жаль, для юридичних осіб та побутових споживачів матимемо вимкнення. Тому дуже важливим зараз є забезпечення енергетичної автономності для якомога більшої кількості промислових підприємств. А за можливості ділитися електроенергією з побутовими споживачами", – зауважив експерт з енергетичних питань.

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Керівництво ДТЕК, Укренерго й інших енергетичних компаній закликають саме промислові підприємства закупляти малі енергетичні установки для власного живлення, потужністю від 1 до 10 мегаватів.

Крім того, якщо такі установки приєднати до об'єднаної енергосистеми, тобто стати учасником ринку допоміжних послуг, то це буде ще й плюс для всіх інших споживачів. Адже у такий спосіб енергосистему вдасться розвантажити.