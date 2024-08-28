Как будут выключать свет 29 августа

Украинская энергосистема продолжает страдать под российскими обстрелами. В Укрэнерго сообщили, будут ли свет выключать в четверг, 29 августа.

К сожалению, завтра украинцев снова ожидают ограничения потребления электроэнергии. Свет в этот день будут выключать на протяжении всех суток.

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Графики будут действовать на протяжении всех суток

Ограничивать электроснабжение бытовым потребителям будут с 00:00 до 24:00.

Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток,

– написали в Укрэнерго.

С графиками отключений света украинцы могут ознакомиться на сайтах облэнерго или на их страницах в социальных сетях.

В Укрэнерго также сообщили, что питание объектов критической инфраструктуры в четверг, 29 августа, не будет ограничиваться.

Если же в энергосистеме будут изменения, энергетики сообщат дополнительно.

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