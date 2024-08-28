На жаль, завтра українців знову очікують обмеження споживання електроенергії. Світло цього дня вимикатимуть впродовж усієї доби.

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Графіки діятимуть впродовж усієї доби

Обмежувати електропостачання побутовим споживачам будуть з 00:00 до 24:00.

Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби,

– написали в Укренерго.

З графіками відключень світла українці можуть ознайомитися на сайтах обленерго або ж на їхніх сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго також повідомили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури у четвер, 29 серпня, не буде обмежуватися.

Якщо ж в енергосистемі будуть зміни, енергетики повідомлять додатково.

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