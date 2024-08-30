Света будет больше: в Укрэнерго порадовали графиками на 31 августа

В субботу, 31 августа, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Впрочем, света будет больше.

После массированных атак и террористических ударов России по энергообъектам возникла сложная ситуация. Энергетикам удалось не допустить системного сбоя, однако без стабилизационных отключений не обойтись.

Важно В телеграмме появились "официальные" оповещения о графиках отключений: что говорят в Укрэнерго

Как будут выключать свет 31 августа

В Укрэнерго сообщили, что в субботу, 31 августа, в течение всех суток будут действовать графики отключения света. Однако, по сравнению с предыдущими днями, ограничений будет меньше.

Так, будут действовать следующие ограничения потребителей:

00:00 – 16:00 – одна очередь отключений,

16:00 – 22:00 – две очереди отключений,

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.



Отключение света 31 августа / Инфографика Укрэнерго

Однако важно учитывать, что в течение суток графики могут меняться. Если ситуация в энергосистеме изменится, то в Укрэнерго оперативно сообщат об этом.

В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.