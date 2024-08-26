27 августа в Киеве одновременно без света будет 50 –70% потребителей, – Yasno

Жителям Киева на 27 августа предоставили неутешительный прогноз относительно состояния отключений света. Так, в столице завтра будут применять жесткие ограничения электроснабжения.

Поэтому, ограничения планируют использовать для более, чем половины потребителей одновременно. Собственно, речь идет о том, что от 50 до 70% потребителей будет без света одновременно. Об этом сообщил директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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Отключение света в Киеве 27 августа

Сергей Коваленко напомнил, что сегодня, 26 августа, Россия осуществила самый массовый обстрел с начала полномасштабной войны. Влияние атаки врага на энергосистему до сих пор определяют.

Коваленко отметил, что завтра в Киеве и Днепропетровской области графики отключений света будут действовать так:

00:00 – 06:00 три очереди отключений

06:00 – 11:00 11:00 четыре очереди

11:00 – 15:00 15:00 три очереди

15:00 – 21:00 четыре очереди

21:00 – 00:00 три очереди.

То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это означает, что 50-70% населения будет без света одновременно,

– объяснил директор Yasno.

Он также предположил, что система может оставаться еще нестабильной и "что-то пойдет не так".