Відтак, обмеження планують використовувати для більш, ніж половини споживачів одночасно. Власне, ідеться про те, що від 50 до 70% споживачів буде без світла одночасно. Про це повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
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Відключення світла у Києві 27 серпня
Сергій Коваленко нагадав, що сьогодні, 26 серпня, Росія здійснила наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Вплив атаки ворога на енергосистему досі визначають.
Коваленко зазначив, що завтра у Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:
- 00:00 – 06:00 три черги відключень
- 06:00 – 11:00 чотири черги
- 11:00 – 15:00 три черги
- 15:00 – 21:00 чотири черги
- 21:00 – 00:00 три черги.
Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно,
– пояснив директор Yasno.
Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і "щось піде не так".