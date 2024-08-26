Відтак, обмеження планують використовувати для більш, ніж половини споживачів одночасно. Власне, ідеться про те, що від 50 до 70% споживачів буде без світла одночасно. Про це повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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Відключення світла у Києві 27 серпня

Сергій Коваленко нагадав, що сьогодні, 26 серпня, Росія здійснила наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Вплив атаки ворога на енергосистему досі визначають.

Коваленко зазначив, що завтра у Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:

00:00 – 06:00 три черги відключень

06:00 – 11:00 чотири черги

11:00 – 15:00 три черги

15:00 – 21:00 чотири черги

21:00 – 00:00 три черги.

Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно,

– пояснив директор Yasno.

Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і "щось піде не так".