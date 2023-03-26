Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинские армейцы проинструктированы и особенно стараются с ними не контактировать.

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"Здесь динамика боев такова, что у нас нет массовых захватов в плен. Как правило, в сутки мы даем статистику 1 – 3 пленных", – заявил он.

Череватый отметил, что, как правило, россияне сдаются в плен, когда выбит их основной состав группы.

И кто-то из-за ранения или из-за того, что его не поразили огнем, и зашли наши подразделения, он смог вовремя сдаться. Были больны туберкулезом и другие случаи,

– рассказал спикер Восточной группировки ВСУ.

"Почитание" напоказ

Сергей Череватый добавил, что там, где более-менее безопасно, оккупанты пытаются забирать тела своих военных. Он отметил, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин даже делал по этому целую кампанию.

"С одной стороны, он цинично заходил в морги и говорил: "У них закончился контракт". С другой стороны, он приезжал на эти кладбища и там эти фирменные венки их клали всем", – отметил он.

Забирают ли оккупанты тела своих бойцов: смотрите видео

По его мнению, так глава ЧВК "Вагнер" пытался якобы показать определенную культуру "почитания" их боевиков.

Забирают ли оккупанты тела своих бойцов

"На самом деле, там, где нет возможности под огнем их забирать, они остаются и в значительной степени. И, конечно, это будет со временем проблема", – заявил Череватый.

Спикер Восточной группировки ВСУ рассказал, что ведутся переговоры о том, чтобы, по возможности, эти тела убирать.

"Ведь все-таки есть определенная этика даже в военных конфликтах. Украина абсолютно соблюдает все международные соглашения, стандарты, писанные и неписанные правила поведения на поле боя", – сказал он.

Сергей Череватый подчеркнул, что со стороны оккупантов это часто проблема.

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