Про це в коментарі 24 Каналу заявив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, українські армійці проінструктовані й особливо намагаються з ними не контактувати.

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"Тут динаміка боїв така, що в нас немає масових захоплень в полон. Як правило, в добу ми даємо статистику 1 – 3 полонених", – заявив він.

Череватий зауважив, що, як правило, росіяни здаються в полон, коли вибитий їхній основний склад групи.

І хтось через поранення або через те, що його не вразили вогнем, і зайшли наші підрозділи, він зміг вчасно здатися. Були хворі на туберкульоз й інші випадки,

– розказав речник Східного угрупування ЗСУ.

"Вшанування" напоказ

Сергій Череватий додав, що там, де більш-менш безпечно, окупанти намагаються забирати тіла своїх військових. Він зазначив, що ватажок вагнерівців Євгєній Прігожин навіть робив з цього цілу кампанію.

"З одного боку, він цинічно заходив в морги й казав: "В них закінчився контракт". З другого боку, він приїжджав на ці кладовища й там оці фірмові вінки їхні клали всім", – зауважив він.

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На його думку, так глава ПВК "Вагнер" намагався нібито показати певну культуру "вшанування" їхніх бойовиків.

Чи забирають окупанти тіла своїх бійців

"Насправді, там, де немає можливості під вогнем їх забирати, вони залишаються й значною мірою. І, звичайно, це буде з часом проблема", – заявив Череватий.

Речник Східного угрупування ЗСУ розказав, що ведуться переговори про те, щоби, за можливості, ці тіла прибирати.

"Адже все-таки є певна етика навіть у військових конфліктах. Україна абсолютно дотримується всіх міжнародних угод, стандартів, писаних і неписаних правил поведінки на полі бою", – сказав він.

Сергій Череватий наголосив, що зі сторони окупантів це часто проблема.

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