Как цивилизованный мир помогает Украине
Источник:фейсбук Татьяны Остриковой
1,44 млрд евро прямой финансовой помощи получила Украина с 24 февраля по 27 марта от других стран.
Солидная сумма
В списке крупнейших доноров 5 стран
- Польша 909 миллионов евро
- Франция 300 миллионов евро
- Италия 110 миллионов евро
- Япония 90 миллионов евро
- Великобритания 35 миллионов евро
Помогли и международные организации:
- Европейский инвестиционный банк – 2 миллиарда евро
- МВФ – 1,3 миллиарда евро
- Еврокомиссия – 1,2 миллиарда евро
- Всемирный банк – 839 миллионов евро
Такие данные дают эксперты Института мировой экономики Киля (Германия), проанализировавшие все виды помощи Украине
Если подытожить, то вместе мы получили 6,76 миллиарда евро прямой финансовой помощи в государственный бюджет. И это мы не считаем гуманитарной и военной помощью. И это приличная сумма.
Что после 27 марта?
Помощь Всемирного банка выросла до 4,8 миллиарда долларов
США говорят о предоставлении гранта в 500 миллионов долларов. МВФ создал спецсчет, куда страны-доноры могут перечислять деньги для Украины, и Канада уже согласилась перечислить туда 785 миллионов долларов.
Также ожидаем, что США в конце концов начнет использование арестованных в Штатах российских денег в пользу Украины. А это потенциально – 100 миллиардов долларов.
За два месяца войны мы видим, что западные страны от нас не отворачиваются.
Они помогают не только оружием! Они поддерживают наш бюджет, нашу финансовую систему. А это значит стойкость банков, курс гривны и стабильность бюджетных выплат. В частности, зарплаты и пенсии. Мир не просто подставляет нам плечо, он наш надежный тыл!
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