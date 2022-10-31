Массированные обстрелы Украины – спланированная акция России или реакция на определенные действия: объяснение Давидюка

Утром 31 октября российская армия в очередной раз нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Это уже не первый раз, когда оккупанты прибегают к таким циничным шагам.

Некоторые специалисты предполагали, что несколько волн ракетных атак россиян могли быть ответом на определенные действия украинской армии. Однако стоит отметить, что Россия первая напала на Украину по выдуманным ею причинам, поэтому странно будет сейчас говорить о "провокациях". Политолог Николай Давидюк на стриме ютуба 24 канала предположил, что же это действительно было.

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Политолог убежден, что утренние массированные ракетные удары точно не могли быть реакцией на действия ВСУ.

Эти цели точно были маркированы еще в июне или июле. Это сто процентов. Когда Путин понял, что "весеннюю кампанию" он провалил, летом россияне начали собирать всю информацию об украинских энергетических системах.

– считает Давидюк.

Поэтому что бы Россия ни пыталась противопоставлять, они нарушили границы независимой страны, поэтому украинским защитникам остается лишь постепенно освобождать наши территории.

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Ракетная атака по Украине 31 октября: главное