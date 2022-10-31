Массированные обстрелы Украины – спланированная акция России или реакция на определенные действия: объяснение Давидюка
Утром 31 октября российская армия в очередной раз нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Это уже не первый раз, когда оккупанты прибегают к таким циничным шагам.
Некоторые специалисты предполагали, что несколько волн ракетных атак россиян могли быть ответом на определенные действия украинской армии. Однако стоит отметить, что Россия первая напала на Украину по выдуманным ею причинам, поэтому странно будет сейчас говорить о "провокациях". Политолог Николай Давидюк на стриме ютуба 24 канала предположил, что же это действительно было.
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Политолог убежден, что утренние массированные ракетные удары точно не могли быть реакцией на действия ВСУ.
Эти цели точно были маркированы еще в июне или июле. Это сто процентов. Когда Путин понял, что "весеннюю кампанию" он провалил, летом россияне начали собирать всю информацию об украинских энергетических системах.
– считает Давидюк.
Поэтому что бы Россия ни пыталась противопоставлять, они нарушили границы независимой страны, поэтому украинским защитникам остается лишь постепенно освобождать наши территории.
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Ракетная атака по Украине 31 октября: главное
- Утром 31 октября Россия снова била ракетами по многим регионам страны, в том числе по объектам критической инфраструктуры.
- Силам ПВО Украины удалось сбить 44 крылатых ракеты из более 50, которые запустили россияне. Это поразительный результат. В частности, вражеские снаряды сбили на Полтавщине, в Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Киевской и других регионах.
- Вместе с тем, к сожалению, зафиксировали попадания по энергетическим объектам в Кировоградской, Черкасской, Черновицкой, Запорожской, Днепропетровской и других областях. В результате часть этих регионов остались без электричества, водоснабжения и связи.
- По информации журналиста Андрея Цаплиенко, эта ракетная атака обошлась России в 400 – 600 миллионов долларов. Эта сумма превышает половину годовых бюджетов Новосибирска или Екатеринбурга.
- Такой массированной атакой россияне пытались максимально "прорвать" украинскую противовоздушную оборону. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.