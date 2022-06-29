Как должны действовать торговые центры во время воздушной тревоги: объяснение спасателей

После атаки по ТЦ "Амстор" в Кременчуге власти поручили проверить все торговые центры на территории Полтавской области. Спасатели напомнили правила, как действовать во время воздушной тревоги в таких помещениях.

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий во время брифинга констатировал, что жертв во время атаки по Кременчугу могло бы быть меньше, если бы все четко соблюдали правила воздушной тревоги.

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Как действовать в ТЦ во время воздушной тревоги

Чрезвычайник напомнил алгоритм действий в торговых центрах во время опасности. Его нужно соблюдать неукоснительно.

При сигнале воздушной тревоги все должны покинуть помещение. Неважно, просматриваете фильм в кинотеатре или приобретаете вещи в магазине.

Если в ТЦ нет укрытия, например паркинга или подвала, нужно идти в соседние здания.

Администрация ТЦ должна известить людей и обеспечить эвакуацию. В частности, подсказать, где ближайшее укрытие и максимально помочь, чтобы люди покинули помещение.

Хорунжий добавил, что во время войны проверки не проходят. Однако, по требованию, они будут осуществляться.

В Полтавской области проверки будут

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин поручил проверить, какая ситуация в ТЦ с безопасностью во время воздушной тревоги. В частности:

Определены ли наиболее безопасные помещения для пребывания посетителей торговых центров во время воздушной тревоги и отвечают ли они установленным требованиям.

Ознакомлен ли персонал с правилами поведения во время воздушной тревоги и есть ли специальные указатели.

Соблюдают ли в ТЦ все правила безопасности во время воздушных тревог.

К этой работе будут привлекаться представители ГСЧС, полиции, Госпродпотреблужбы, областной военной администрации, органов местного самоуправления.

Удар по ТЦ в Кременчуге: что известно

Российские военные 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. По словам Владимира Зеленского, там могло находиться до тысячи человек, поскольку был белый день.

В самом ТЦ разгорелся пожар, огонь распространился на площади более 10 тысяч квадратных метров.

Уже известно о 18 погибших. Медицинская помощь понадобилась 61 пострадавшему. Госпитализировали 26 человек.

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