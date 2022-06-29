Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу констатував, що жертв під час атаки по Кременчуку могло б бути менше, якби всі чітко дотримувались правил повітряної тривоги.

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Як діяти у ТЦ під час повітряної тривоги

Надзвичайник нагадав алгоритм дій у торгових центрах під час небезпеки. Його треба дотримуватись неухильно.

Під час сигналу повітряної тривоги всі мусять покинути приміщення. Неважливо, переглядаєте фільм в кінотеатрі чи купуєте речі в магазині.

Якщо в ТЦ немає укриття, наприклад, паркінгу чи підвалу, потрібно йти в сусідні будівлі.

Адміністрація ТЦ повинна сповістити людей та забезпечити евакуацію. Зокрема, підказати, де найближче укриття та максимально посприяти, аби люди покинули приміщення.

Хорунжий додав, що під час війни перевірки не відбуваються. Однак, за вимогою, їх здійснюватимуть.

На Полтавщині перевірки будуть

Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін доручив перевірити, яка ситуація у ТЦ із безпекою під час повітряної тривоги. Зокрема:

Чи визначені найбільш безпечні приміщення для перебування відвідувачів торговельних центрів під час повітряної тривоги і чи відповідають вони встановленим вимогам.

Чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги і чи є спеціальні вказівники.

Чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог.

До цієї роботи будуть залучать представників ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування.

Удар по ТЦ в Кременчуку: що відомо

Російські військові 27 червня завдали ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. За словами Володимира Зеленського, там могло перебувати до тисячі людей, оскільки був білий день.

У самому ТЦ спалахнула пожежа, вогонь поширився на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Вже відомо про 18 загиблих. Медична допомога знадобилася 61 постраждалому. Госпіталізували 26 людей.

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