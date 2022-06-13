В частности, в прямом эфире на ютубе они обсудят, когда примут окончательное решение по ликвидации режима российского диктатора Владимира Путина.
По теме Понимают, что Путин на ниточке, но колеблются, перерезать ли ее, – Пионтковский о США
От чего оно будет зависеть, как повлияет на Россию, Украину и ведение войны государством-агрессором – об этом и больше можно узнать из разговора журналиста и публициста.
Трансляция разговора Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского на ютубе 24-го канала стартует 13 июня в 19:30. Просмотреть стрим можно по ссылке.
Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео
О чем раньше говорил Пионтковский на 24 канале
- На днях в эфире 24 каналу публицист заявил, что благодаря санкциям западных государств и колоссальным потерям, которые понесет Россия, все созрело до переломного момента в войне.
- Он считает, что экономика государства-агрессора не может существовать без постоянного импорта современных технологий, то есть больше всего по России бьют даже не экономические санкции.
- По мнению Пионтковского, военно-промышленный комплекс России не сможет существовать без соответствующих поставок от западных стран. Поскольку они приостановлены, Украине остается дождаться обещанного вооружения от США и ЕС.
- Кроме того, оппозиционер комментировал и безумные заявления Путина на встрече с молодыми российскими предпринимателями 9 июня. Тогда президент-диктатор заявил, что следует Петру I, и, так же как он, "возвращает и закрепляет свои территории".
- Пионтковский считает, что это показывает, насколько Путин изменился после провального парада к "дню победы". Публицист видит безумный контраст между тем, каким российский президент был месяц назад, и каков он сейчас.
- Если 9 мая Путин сидел с накрытыми пледом коленями и оправдывался перед своими гражданами, мол, "у нас не было другого выхода", сейчас все по-другому. Пионтковский назвал нынешнего Путина "торжественным гопником, который с приблатной улыбкой угрожает всему миру".
- Виной таких изменений, по мнению эксперта, являются и некоторые западные политики, которые, несмотря на циничную войну в Украине, боятся оскорбить Путина и пытаются "сохранить ему лицо". Это не попытка урегулировать конфликт дипломатично, а поддержка и даже поощрение российского диктатора и его преступных действий.