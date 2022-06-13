В частности, в прямом эфире на ютубе они обсудят, когда примут окончательное решение по ликвидации режима российского диктатора Владимира Путина.

По теме Понимают, что Путин на ниточке, но колеблются, перерезать ли ее, – Пионтковский о США

От чего оно будет зависеть, как повлияет на Россию, Украину и ведение войны государством-агрессором – об этом и больше можно узнать из разговора журналиста и публициста.

Трансляция разговора Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского на ютубе 24-го канала стартует 13 июня в 19:30. Просмотреть стрим можно по ссылке.

Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео

О чем раньше говорил Пионтковский на 24 канале