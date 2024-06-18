Раздатчики повесток теперь должны иметь при себе удостоверение

Правительство установило форму удостоверения, которое должен иметь при себе служащий во время раздачи повесток. Он будет обязан предъявить его по требованию гражданина.

Кабмин внес соответствующие изменения в постановление №560 во время заседания 18 июня. Вскоре появятся данные, как именно должно выглядеть это удостоверение.

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Каким должно быть удостоверение человека, который раздает повестки: что известно сейчас

Отныне представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, должен иметь при себе специальное удостоверение и обязан предъявить этот документ по требованию гражданина.

Это удостоверение будет действовать на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной или военной администрации. Там будет указано, кем выдан документ.

Больше деталей о виде этого удостоверения пока нет, поскольку текст постановления пока не опубликовали на сайте Кабмина.

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В каких случаях можно требовать удостоверение

Это удостоверение можно будет требовать у человека, который вручает вам повестку. Однако при условии предъявления вашего паспорта гражданина Украины, удостоверения офицера или военного билета.

К слову, ранее сообщалось, что в Минобороны рассматривают идею сокращения полномочий представителей ТЦК. В частности передачу их функций гражданским органам.

Окончательного решения пока нет, однако такие обсуждения в министерстве продолжаются.