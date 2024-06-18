Раздатчики повесток теперь должны иметь при себе удостоверение
Источник:Тарас Мельничук
Правительство установило форму удостоверения, которое должен иметь при себе служащий во время раздачи повесток. Он будет обязан предъявить его по требованию гражданина.
Кабмин внес соответствующие изменения в постановление №560 во время заседания 18 июня. Вскоре появятся данные, как именно должно выглядеть это удостоверение.
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Каким должно быть удостоверение человека, который раздает повестки: что известно сейчас
Отныне представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, должен иметь при себе специальное удостоверение и обязан предъявить этот документ по требованию гражданина.
Это удостоверение будет действовать на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной или военной администрации. Там будет указано, кем выдан документ.
Больше деталей о виде этого удостоверения пока нет, поскольку текст постановления пока не опубликовали на сайте Кабмина.
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В каких случаях можно требовать удостоверение
Это удостоверение можно будет требовать у человека, который вручает вам повестку. Однако при условии предъявления вашего паспорта гражданина Украины, удостоверения офицера или военного билета.
К слову, ранее сообщалось, что в Минобороны рассматривают идею сокращения полномочий представителей ТЦК. В частности передачу их функций гражданским органам.
Окончательного решения пока нет, однако такие обсуждения в министерстве продолжаются.