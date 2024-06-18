Кабмін вніс відповідні зміни до постанови №560 під час засідання 18 червня. Невдовзі з'являться дані, як саме має виглядати це посвідчення.

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Яким має бути посвідчення людини, яка роздає повістки: що відомо наразі

Відтепер представник, призначений наказом керівника для вручення повісток, повинен мати при собі спеціальне посвідчення і зобов'язаний пред'явити цей документ на вимогу громадянина.

Це посвідчення діятиме на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної чи військової адміністрації. Там буде вказано, ким виданий документ.

Більше деталей про вигляд цього посвідчення наразі немає, оскільки текст постанови поки що не опублікували на сайті Кабміну.

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У яких випадках можна вимагати посвідчення

Це посвідчення можна буде вимагати в людини, яка вручає вам повістку. Однак за умови пред'явлення вашого паспорта громадянина України, посвідчення офіцера чи військового квитка.

До слова, раніше повідомлялося, що у Міноборони розглядають ідею скорочення повноважень представників ТЦК. Зокрема передачу їхніх функцій цивільним органам.

Остаточного рішення наразі немає, однак такі обговорення у міністерстві тривають.