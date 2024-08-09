В ГУР анонсировали хорошие новости благодаря работе дронов Magura

Российские военные сейчас реже выводят свои корабли в открытую часть акватории Черного моря. Оккупанты опасаются украинских надводных дронов Magura.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин в эфире телеканала "Мы Украина". Он заинтриговал, что временное "затишье" по их применению во время атак является временным.

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Он также назвал очевидное преимущество дронов – снижение активности оккупантов в открытой части моря.

"А что касается отсутствия хороших новостей, то скажем так – смотрите, наблюдайте и я думаю что в ближайшее время увидите кое-что приятное именно с участием Magura", – сказал Ерин.

Что известно о дронах Magura

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – это украинский беспилотный надводный дрон.

Дрон используется как для разведки, так и для уничтожения вражеских целей. Его активно используют бойцы ГУР МО, в частности спецподразделение "Group13".

Заметьте. Ранее в ГУР МО сообщили, что на платформу Magura установили ракеты класса "воздух-воздух" . Поэтому, одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты Р-73.

К слову, сегодня спецназовцы Главного управления разведки совершили рейд на Кинбурнскую косу. Десантники уничтожили десятки оккупантов и их технику.