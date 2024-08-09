Про це заявив представник ГУР МО України Євгеній Єрін в етері телеканалу "Ми Україна". Він заінтригував, що тимчасове "затишшя" щодо їх застосування під час атак є тимчасовим.
Дивіться також ГУР десантувалося на Кінбурнську косу, знищено десятки окупантів та їхню техніку
Він також назвав очевидну перевагу дронів – зниження активності окупантів у відкритій частині моря.
"А що стосується відсутності хороших новин, то скажімо так – дивіться, спостерігайте і я думаю що найближчим часом побачите дещо приємне саме за участю Magura", – сказав Єрін.
Що відомо про дрони Magura
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – це український безпілотний надводний дрон.
Дрон використовується як для розвідки, так і для знищення ворожих цілей. Його активно використовують бійці ГУР МО, зокрема спецпідрозділ "Group13".
До слова, сьогодні спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу. Десантники знищили десятки окупантів та їхню техніку.