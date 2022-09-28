Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных

Литва недавно передала Украине 50 бронетранспортеров. Кроме того, ВСУ получат зимнюю форму для 25 тысяч военных.

Стоимость формы составляет около 2 миллионов евро. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Литва передаст ВСУ зимнюю форму

Анушаускас рассказал, что в ближайшие месяцы у литовских предприятий закупят зимнее обмундирование для украинских защитников на 2 миллиона евро.

То есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой,

– отметил министр.

Он добавил, что после оглашения россией частичной мобилизации уровень угрозы для Литвы не вырос, однако страна уже отреагировала повышением уровня боеспособности сил быстрого реагирования.

"Что значит мобилизация для безопасности нашего региона? Пока нет свидетельств того, что мобилизация россии и ее цели направлены против стран Балтии. Поэтому мы не считаем это повышением уровня угрозы для Литвы, однако Литва все равно должна была отреагировать, и мы отреагировали, то есть повысили уровень бдительности Сил быстрого реагирования Вооруженных сил Литвы, хотя признаков провокаций нет», – объяснил Анушаускас.

Министр отметил, что "антизападная риторика путина с ядерными угрозами", сопровождавшая решение о мобилизации, является попыткой удержать страны Запада от поддержки Украины. Тем не менее поддержка Литвы останется существенной.

"Поддержка Литвы вооружением и другой военной техникой составляет около 209 миллионов евро. Поддержка Литвы Украине продолжается, она действительно значительна, подчеркну лишь, что это не соревнование между странами по поддержке, мы даем то, что можем дать, Украина просит, что ей нужно", – заметил Анушаускас.

Он подытожил, что Литва уже передала Украине гаубицы калибра 105 миллиметров и бронетехнику М113, а также экипировала 500 украинских военнослужащих. Кроме этого, с октября литовские инструкторы примут участие в учебной миссии в Великобритании.

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