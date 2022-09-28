Вартість форми становить приблизно 2 мільйони євро. Про це розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Литва передасть ЗСУ зимову форму

Анушаускас розповів, що найближчими місяцями у литовських підприємств закуплять зимове обмундирування для українських захисників на 2 мільйони євро.

Тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням,

– зазначив міністр.

Він додав, що після оголошення росією часткової мобілізації рівень загрози для Литви не зріс, однак країна вже відреагувала підвищенням рівня боєздатності Сил швидкого реагування.

"Що означає мобілізація для безпеки нашого регіону? Наразі немає вказівок на те, що мобілізація росії та її цілі спрямовані проти країн Балтії, тому ми не вважаємо це підвищенням рівня загрози для Литви, проте Литва все одно мала відреагувати й ми відреагували, тобто підвищили рівень пильності Сил швидкого реагування Збройних сил Литви, хоч ознак провокацій немає", – пояснив Анушаускас.

Міністр зазначив, що "антизахідна риторика путіна з ядерними погрозами", яка супроводжувала рішення про мобілізацію, є спробою утримати країни Заходу від підтримки України. Попри це, підтримка Литви залишиться істотною.

"Наразі підтримка Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 мільйонів євро. Підтримка Литви Україні триває, вона справді значна, підкреслю лише, що це не змагання між країнами щодо підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить, що їй потрібне", – зауважив Анушаускас.

Він підсумував, що Литва вже передала Україні гаубиці калібру 105 міліметрів та бронетехніку М113, а також екіпірувала 500 українських військовослужбовців. Окрім цього, з жовтня литовські інструктори братимуть участь у навчальній місії у Великій Британії.

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