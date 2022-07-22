Заметили разницу: журналисты показали, как ретушируют лукашенко
22 июля 2022 , 18:53Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Журналисты заметили, что александра лукашенко изрядно ретушируют на фото с официальных белорусских ресурсов. Его лицу придают "свежесть".
Самопровозглашенный президент беларуси дал интервью агентству AFP. Медийщики обнародовали фото лукашенко.
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Впоследствии фотографии опубликовал официальный сайт лукашенко. Пользователи сети заметили разницу между фотографиями. Вероятно, пресс-служба диктатора несколько "подфотошопила" его лицо. В частности, исчезли мешки под глазами и выровнялся цвет.
Ретуш лукашенко / Коллаж "Радио Свобода"
Последние заявления лукашенко
- Накануне лукашенко в очередной раз заговорил об уходе от власти. Кроме того, он оправдывал войну русских оккупантов против нашего государства. лукашенко вполне серьезно считает, что Украине, мол, нужно сдаться и принять условия россии. Очевидно, что такие заявления диктатор делает от своего бессилия.
- Кроме того, лукашенко заявил, что беларусь де-факто признала фейковые республики на Донбассе. Также он говорит, что пока не будет воевать в Украине.
- Хотя у границы продолжается демонстрация военной силы. Утром 22 июля Генштаб ВСУ сообщил, что власти беларуси в очередной раз решили продлить военные учения у границы с нашим государством по меньшей мере до 31 июля.
- Кстати, 22 июля путин и лукашенко снова созвонились. Говорили ли политики об Украине – неизвестно.
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