Тревоги – не масштабные, а локальные: как и почему Россия изменила тактику обстрелов Украины

В последнее время можно заметить, что масштабных или даже всеукраинских воздушных тревог стало гораздо меньше. Это связано с тем, что враг сменил тактику обстрелов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Смена тактики связана с тем, что россияне исчерпали стратегические запасы крылатых ракет.

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Почему оккупанты сменили тактику

С октября по февраль россияне совершили более десятка массированных ракетных атак. Вместе с полетами МиГов, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", это вызывало ежедневные всеукраинские тревоги осенью и зимой. Однако этой весной захватчики решили изменить тактику – теперь они атакуют прифронтовые и приграничные области. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Юрий Игнат объяснил, что это связано с тем, что у россиян иссякли запасы крылатых ракет, поэтому сейчас враг делает акцент на ракетах С-300. Несколько месяцев назад ГУР МО сообщало, что у россиян их еще около 7 тысяч, однако точное количество определить почти невозможно.

Следует понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, не отсырели. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, так как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали,

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что россияне могут производить ракеты С-300 и С-400. В радиусе действия они ограничены, поэтому они не могут атаковать на дальние расстояния. Также недавно появилась информация о том, что россияне производят крылатые ракеты Х-50, которые являются аналогами ракет Х-101, только дешевле. Однако силы ПВО могут противодействовать им.

! На Пасху по состоянию на 18:00 россияне запустили 25 ракет С-300 по Запорожью, Камышеваху Запорожской области и Снегиревке Николаевской области. Также оккупанты нанесли удары из авиации, запустив 28 управляемых авиационных бомб. Враг продолжает атаковать южные, восточные и северные регионы нашего государства.