Про це в етері національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Зміна тактики пов'язана з тим, що росіяни вичерпали стратегічні запаси крилатих ракет.

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Чому окупанти змінили тактику

З жовтня по лютий росіяни здійснили понад десяток масованих ракетних атак. Разом з польотами МіГів, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал" це спричиняло ледь не щоденні всеукраїнські тривоги восени та взимку. Однак цієї весни загарбники вирішили змінити тактику – тепер вони атакують прифронтові та прикордонні області. Мова йде про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

Юрій Ігнат пояснив, що це пов'язано з тим, що у росіян вичерпалися запаси крилатих ракет, тому зараз ворог робить акцент на ракетах С-300. Кілька місяців тому ГУР МО повідомляло, що у росіян їх ще близько 7 тисяч, однак точну кількість визначити майже неможливо.

Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали,

– наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що росіяни можуть виготовляти ракети С-300 та С-400. У радіусі дії вони обмежені, тому вони не можуть атакувати на далекі відстані. Також нещодавно з'явилася інформація про те, що росіяни виготовляють крилаті ракети Х-50, які є аналогами ракет Х-101, тільки дешевші. Однак сили ППО можуть протидіяти їм.

Зверніть увагу! На Великдень станом на 18:00 росіяни запустили 25 ракет С-300 по Запоріжжю, Комишувасі Запорізької області та Снігурівці Миколаївської області. Також окупанти завдали ударів з авіації, запустивши 28 керованих авіаційних бомб. Ворог продовжує атакувати південні, східні та північні регіони нашої держави.