Так, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме безопасности в Сингапуре "Диалог Шангри-Ла" предложил свое видение урегулирования войны.

Смотрите также Зеленский мог предложить Индии что-то интересное на саммите G7: в России сильно занервничали

Что предлагает Индонезия

Мирный план по урегулированию войны России против Украины, который предусматривает "прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН".

Первый пункт мирного плана содержит призыв к прекращению огня с обеих сторон.

Второе – каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны. В этой зоне "должны быть размещены миротворческие силы ООН".

По его мнению, ООН также должна "организовать и провести референдумы на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить свободу большинства людей". Министр заверил, что этот подход уже якобы "продемонстрировал свою эффективность в истории", приведя в пример Корейский полуостров.

Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном разрешении. Однако на протяжении 50 лет у нас есть хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей,

– заявил он.

Обратите внимание! Украина не стремится "хоть какого-то мира". Мы хотим мира на наших условиях и на наших землях в пределах давно признанных границ 1991 года.

Субианто также призвал "не возлагать вину на какую-то из сторон", поскольку, по его мнению, "каждая из сторон уверена в своей правоте" и "есть две версии конфликта". Интересно, какой может быть версия в России? Или Индонезия считает, что российские изверги, которые убивали и пытали украинцев на Киевщине, Харьковщине и Херсонщине – правы?

Что предусматривает украинская "формула мира", предложенная Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 рассказал о "формуле мира" в войне России против Украины. Предложения включают в себя вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Предложения Украины относительно мира включают:

радиационную и ядерную безопасность;

продовольственную безопасность;

энергетическую сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Заявление Зеленского сразу же прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля обвинил Украину в отказе от мирных переговоров.