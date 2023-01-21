Во время боевого крещения сбил 100% целей: Минобороны показало первое фото IRIS-T в Украине
Источник:АрмияInform
Техник зенитной ракетной службы зенитной ракетной батареи Вадим уничтожает российские ракеты и дроны с помощью современного комплекса IRIS-T.
Вадим проходил обучение в Германии. В октябре с помощью IRIS-T он сбил 100 процентов неприятельских целей.
К теме ССО прореживают ряды оккупантов в Соледаре: мощное видео боя
Как помогли IRIS-T украинской ПВО
С начала полномасштабного вторжения расчет Вадим работал на "Бук-М", так что зенитчику есть с чем сравнить. По его словам, хотя и раньше результаты были хорошими, с IRIS-T гораздо больше враждебных целей не достигают места назначения.
Немецкий комплекс – действительно современный, мощный и эффективный. Уже во время первого боевого крещения в октябре прошлого года комплекс сбил 100 процентов целей, это преимущественно крылатые ракеты,
– сказал зенитчик.
Он отметил, что поступление немецкого комплекса действительно существенно усилило украинскую ПВО. Но такого оружия нужно гораздо больше, ведь Украина большая и защитить ее нужно полностью.
Наш расчет на "Бук-М1" уничтожил 10 враждебных целей – вертолеты Ми-24, самолеты Су-30, Су-35. Сначала мы стояли в районе Чернобыля, затем перебазировались в другой район. Когда предложили поехать на учебу в Германию и овладеть новой техникой – согласился без раздумий, хотя и понимал, что это большая ответственность. Ведь IRIS-T – одна из новейших в мире разработок в области ПВО,
– рассказал Вадим.
Зенитчик подчеркнул, что Украине требуются NASAMS, IRIS-T и другие мощные комплексы. А украинские военные в свою очередь сделают все возможное, чтобы не пропустить ни одного вражеского объекта.
Успехи украинских военных на фронте
- С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали не менее 120 160 российских военных. Также было уничтожено более 3 тысяч танков, более 6 тысяч боевых бронированных машин и тысячи единиц другой вражеской техники.
- Между тем, в разведке США считают, что потери россиян в живой силе могут превышать 188 тысяч.