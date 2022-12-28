Такого еще не было: Как из-за неудач под Бахмутом ссорится российское командование

Российские оккупанты уже не первый месяц пытаются продвинуться в районе Бахмута, однако все напрасно. Очевидно, что это очень деморализует россиян, которых используют как пушечное мясо.

Поэтому на днях наёмники российской ЧВК "Вагнер", участвующие в штурме украинского Бахмута, выступили с оскорбительным обращением в адрес главы русского генштаба Валерия Герасимова.

Важно Пытается быть псевдосознательным, – психотерапевт дал характеристику Пригожину.

Оккупанты обвинили его в недостаточной поставке боеприпасов на передовую. Интересно, что основатель ЧВК и "повар Путина" Евгений Пригожин поддержал своих бойцов. И это далеко не первый публичный конфликт между разными российскими силовыми структурами, участвующими во вторжении в Украину.

Как пишут журналисты BBC, заочные ссоры между руководителями наемников и российским военным командованием за последние месяцы перестали быть чем-то чрезвычайным, однако до сих пор таких резких выпадов против генерала Герасимова "вагнеровцы" себе не позволяли.

После публикации обращения авторы многих военно-патриотических каналов начали писать, что речь идет о провокации со стороны "украинских националистов",

– отмечается в аналитической статье.

Однако уже ближе к вечеру 26 декабря Пригожин опроверг эту версию. Он опубликовал в связанных с ним каналах следующее голосовое сообщение:

"Специально, чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы видели сейчас кого-то из украинских националистов? И я не видел. Наша главная задача и их тоже – идти и брать Бахмут. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим".

Существует ли раскол внутри России

Сами же наемники убеждены, что все это конфликт министерства обороны и Пригожина. Следует объяснить, что с первого дня российского вторжения в Украину в нем принимали участие самые разные российские силовики:

армейские части и подразделения Росгвардии,

отряды из Чеченской Республики и сотрудники ФСБ,

ЧВК и мобилизованные корпуса самопровозглашенных "республик".

Между всеми этими структурами есть определенная внутренняя конкуренция, а внутри хватает людей, не понимающих смысл войны. Это подтверждают и записи разговоров Рамзана Кадырова и получившего журналисты заместителя чеченской Росгвардии Даниила Мартынова.

Мартынов признавал, что многие командировки были шокированы, узнав накануне вторжения о целях операции, они были уверены, что просто участвуют в учениях на территории Беларуси, но обещал Кадырову подготовить "в районе Майдана или Хрещатика танцы".

Будут ли какие-то кадровые перестановки после нового скандала, прогнозировать пока рано. Но с уверенностью можно сказать, что главу российского генштаба раньше никто так публично не называл.