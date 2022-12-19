Однако в этом году елка не такая, как в прошлом или позапрошлом годах. Из-за войны на Софиевские площади поставили 12-метровую елку, чтобы хотя бы у украинских детей было ощущение праздника.

Заметьте С гербом, генератором и без официального открытия: какой будет главная елка Украины

Какими были елки на праздники в Украине

В этом году, конечно, формат празднований другой. Да и елка не такая большая и нарядная, как всегда. 12 метров вместо 31-го, как в прошлом году. И назвали мы ее "Елкой несокрушимости",

– рассказал мэр Киева Виталий Кличко.



Елка в Киеве на Софиевской площади / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Как выглядит елка в столице 2022 года / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Кроме того, в сети опубликовали фотосравнение елок в Киеве за последние четыре года – в течение 2019 – 2022 годов.



Елки 2019 – 2022 года в столице Украины / Фото Euromaidan Press

В 2021 году главная елка Украины имела высоту 31 метр. Она обошлась в 9 миллионов гривен. Само дерево Киеву предоставили спонсоры. Тоголетняя елка отличалась тем, что:

сверкала гирляндами 5 цветов: белым, оранжевым, желтым, красным и холодным блеском;

была украшена более 20 тысяч мелких игрушек золотистого и красного цветов. Их разместили точечно, чтобы дерево выглядело так, будто его усеяли бисером.



Какая елка была в Киеве в 2021 году / Фото 24 канала

В 2020 году вокруг елки возникли споры – планировали установить елку в тематике "Волшебный лес" со шляпой ведьмы на верхушке. Но из-за споров и дискуссии в обществе тематику изменили: вместо шляпы была Вифлеемская звезда, а тематика была "Рождественской чудо-ночи".



Елка в 2020 году / Фото Анны Бриковой для 24 канала

В столице елку 2019 года украсили более 8 сотен игрушек и тремя километрами гирлянд красного, золотого и белого цвета. Саму елку окружили четырьмя королевствами из сказки о Щелкунчике.



Елка в столице 2019 года / Фото @zagornyakroman

В 2018 году елку украсили яркими фонариками холодного белого цвета. Некоторые имели уникальную форму кристаллов длиной 35 – 50 сантиметров. Тогда елка имела тематику Северного сияния.



Елка в 2018 году в Киеве / Фото Экспрессо

Обратите внимание! Елки в Украине в центре Киева устанавливали традиционно с 1997 года, то есть с момента провозглашения независимости Украины. Как они выглядели в разные годы читайте за ссылкой.