Проте цього року ялинка не така, як минулого чи позаминулого років. Через війну на Софіївські площі поставили 12-метрову ялинку, щоб хоча б в українських дітей було відчуття свята.

Зауважте З гербом, генератором і без офіційного відкриття: якою буде головна ялинка України

Якими були ялинки на свята в Україні

Цього року, звісно, формат святкувань інший. Та і ялинка не така велика й ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали ми її "Ялинкою незламності",

– розповів мер Києва Віталій Кличко.



Ялинка у Києві на Софіївській площі / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Як виглядає ялинка у столиці 2022 року / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Окрім того, у мережі опублікували фотопорівняння ялинок в Києві за останні чотири роки – протягом 2019 – 2022 років.



Ялинки 2019 – 2022 року в столиці Україні / Фото Euromaidan Press

У 2021 році головна ялинка України мала висоту 31 метр. Вона коштувала 9 мільйонів гривень. Саме дерево Києву надали спонсори. Тогорічна ялинка вирізнялась тим, що:

виблискувала гірляндами 5 кольорів: білим, помаранчевим, жовтим, червоним і холодним блиском;

була прикрашена понад 20 тисячами дрібних іграшок золотистого та червоного кольорів. Їх розмістили точково, щоб дерево виглядало так, нібито його всіяли бісером.



Яка ялинка була в Києві 2021 року / Фото 24 каналу

У 2020 році довкола ялинки виникли суперечки – планували встановити ялинку в тематиці "Чарівний ліс" з відьомським капелюхом на верхівці. Та через суперечки та дискусію в суспільстві тематику змінили: замість капелюха була Вифлеємська зірка, а тематика була "Різдвяної диво-ночі".



Ялинка у 2020 році / Фото Анни Брикової для 24 каналу

В столиці ялинку 2019 року прикрасили понад 8 сотнями іграшок та трьома кілометрами гірлянд червоного, золотого та білого кольору. Саму ялинку оточили чотирма королівствами з казки про Лускунчика.



Ялинка в столиці 2019 року / Фото @zagornyakroman

У 2018 році ялинку прикрасили яскравими ліхтариками холодного білого кольору. Деякі мали унікальну форму кристалів довжиною 35 – 50 сантиметрів. Тоді ялинка мала тематику Північного сяйва.



Ялинка у 2018 році в Києві / Фото Експресо

Зверніть увагу! Ялинки в Україні в центрі Києва встановлювали традиційно з 1997 року, тобто з часу проголошення незалежності України. Як вони виглядали в різні роки читайте за посиланням.