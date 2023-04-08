Перспектива весеннего контрнаступления Украины уже ощутимо ударила по уверенности российской пропаганды. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Оппозиционер вспомнил слова ярого российского пропагандиста Владимира Соловьева, что контрнаступление Украины будет частичным и не повлияет на исход войны.

Вы понимаете, что уже роздана методика, установка готовиться к поражению во время весеннего контрнаступления,

– заметил спикер.

Он также вспомнил слова Лукашенко во время обращения к своему народу о том, что война бессодержательна, а солдаты с обеих сторон не понимают, за что они воюют и за что они должны умирать.

Украинские солдаты понимают, за что они стоят, но подобное признание от части пропагандистской машины Кремля – это уже определенная подготовка "глубинного народа" к капитуляции.

Российская уверенность исчезает

Публицист отметил, что в России есть люди, которые более трезво смотрят на вещи, например Михаил Ходаренок.

Следует посмотреть с какими выражениями лиц пропагандисты на российских каналах слушают Ходаренка и подобные сообщения,

– добавил собеседник.

Он вспомнил, что в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного наступления, россияне орали, что на них готовится нападение и они прибегнут к вынужденному отпору. Тогда Владимир Путин грозился западным государствам, мол, если России кто посмеет мешать, то они принесут такие разрушения и катастрофы, которые те не видели в своей истории.

Сейчас россияне резко замолчали.

Ну давай, ты угрожал, ты жаловался, иди отбивай наступление. Что же вы там молчите, обсуждая планы украинского контрнаступления? Идите, наступайте сами, приносите невиданные в истории катастрофы западным странам. Нет? Так зачем же ты молол языком тогда?

– прокомментировал Пионтковский.

Это свидетельствует о положении, в котором оказалась вся пропаганда России во главе с самим фюрером. Контрнаступление Украины еще не началось, но психологически оно уже разрушило систему обороны российской армии, резюмировал оппозиционер.

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