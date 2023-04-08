Перспектива весняного контрнаступу України уже відчутно вдарила по впевненості російської пропаганди. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
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Опозиціонер згадав слова затятого російського пропагандиста Владіміра Соловйова, що контрнаступ України буде частковим і не вплине результат війни.
Ви розумієте, що вже роздана методичка, установка готуватися до поразки під час весняного контрнаступу,
– зауважив спікер.
Він також згадав слова Лукашенка під час звернення до свого народу про те, що війна беззмістовна, а солдати з обох сторін не розуміють, за що вони воюють і за що вони повинні вмирати.
Українські солдати розуміють за що вони стоять, але подібне зізнання від частини пропагандистської машини Кремля – це вже певна підготовка "глубіннава народа" до капітуляції.
Російська впевненість зникає
Публіцист зауважив, що в Росії є люди, які більш тверезо дивляться на речі, наприклад Михайло Ходарьонок.
Варто подивитися з якими виразами облич пропагандисти на російських каналах слухають Ходарьонка і подібні повідомлення,
– додав мовець.
Він згадав, що в лютому 2022 року, за кілька днів до повномасштабного наступу росіяни горлали, що на них готується напад і вони вдадуться до вимушеної відсічі. Тоді ж Владімір Путін грозився західним державам, мовляв, якщо Росії хтось посміє заважати, то вони принесуть такі руйнування і катастрофи, які ті не бачили у своїй історії.
Натомість зараз росіяни різко замовкли.
Ну давай, ти погрожував, ти жалівся, іди відбивай наступ. Що ж ви там мовчите, обговорюючи плани українського контрнаступу? Ідіть наступайте самі, приносьте небачені в історії катастрофи західним країнам. Ні? Так нащо ж ти молов язиком тоді?
– прокоментував Піонтковський.
Це загалом свідчить про становище, в якому опинилася вся пропаганда Росії на чолі із самим фюрером. Контрнаступ України ще не почався, але психологічно він уже зруйнував систему оборони російської армії, резюмував опозиціонер.
- Іноді Соловйов набирається сміливості і провадить традиційні розмови про початок ядерної війни, аби не чекати українського контрнаступу. Він боїться, що "Захід поставив собі за мету знищити Росію".
- На російських телеканалах бідкаються, що українська розвідка доклала руки до численних випадків ліквідації чиновників та колаборантів на окупованих територіях. Ба більше, вони навіть оцінили роботу очільника ГУР Кирила Буданова.
- Соловйов в реакції на ліквідацію колаборантів грозився помститися Україні. Він навіть вирішив погрожувати Володимиру Зеленському, ГУР, СБУ та Михайлу Подоляку.