Россия проводит 2 волну миграции: в Мариуполе продолжаются тотальные чистки

Российские оккупанты продолжают завозить в Мариуполь своих представителей из разных регионов. Этот процесс продолжается уже два года и будет только расти.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне создают новые ипотечные программы. Они рассчитаны именно на россиян, которые переезжают в город.

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Сколько мариупольцев осталось

"Переезды связаны с проблемами, которые возникли, в частности по мобилизации. С другой стороны, это стимулирует завершить вторую волну миграции, то есть заменить своих же мигрантов, например, азиатов – на граждан России, то есть на этнических русских", – пояснил Петр Андрющенко.

Сейчас в Мариуполе очень активно идут мигрантские чистки. Все, что якобы "восстанавливают" оккупанты – переходит в состояние консервации, а единственное, что до сих пор живет – это программа ипотек. Впрочем, на место мигрантов приезжают коренные русские.

Этнический состав в Мариуполе меняется. Примерно 80 тысяч этнических граждан России, а не украинцев, которые получили паспорта, находятся на территории Мариуполя. Это фактически 50 на 50 с украинцами,

– отметил Андрющенко.

Впрочем количество украинских граждан в оккупированном городе уменьшится до сентября. Ведь в конце лета многие снова поедут в Украину, Европу, кто-то выедет на территорию России. Так всегда происходит в конце лета.

"Видимо, впервые в сентябре мы увидим, что именно граждане России будут доминировать на территории оккупированного Мариуполя", – добавил Андрющенко.

Как происходит мобилизация

Сейчас оккупанты не применяют к своим гражданам принудительную мобилизацию. Но от них требуют стать на воинский учет в Мариуполе. Прежде всего это касается мужчин до 30 лет, которые не проходили срочную службу.

Уже есть случаи, когда пообещали и выдали повестки на октябрь даже тем, кто проходил срочную службу непосредственно в России. Им теперь снова надо появиться в военкоматы.

"Но не скажу, что этнических русских сильно "трогают", если они не мигранты. Вообще русские, кадыровцы и дагестанцы имеют особый статус и считаются неприкасаемыми. Они чувствуют себя абсолютно свободно, а ко всем остальным есть вопросы с мобилизацией, призывом, передвижением, репрессиями и проверками", – подытожил советник городского головы Мариуполя.