Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни створюють нові іпотечні програми. Вони розраховані саме на росіян, які переїжджають до міста.

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Скільки маріупольців залишилося

"Переїзди пов'язані з проблемами, які виникли, зокрема щодо мобілізації. З іншого боку, це стимулює завершити другу хвилю міграції, тобто замінити своїх же мігрантів, наприклад, азійців – на громадян Росії, тобто на етнічних росіян", – пояснив Петро Андрющенко.

Зараз у Маріуполі дуже активно йдуть мігрантські чистки. Все, що нібито "відновлюють" окупанти – переходить у стан консервації, а єдине, що досі живе – це програма іпотек. Втім на місце мігрантів приїжджають корінні росіяни.

Етнічний склад у Маріуполі змінюється. Приблизно 80 тисяч етнічних громадян Росії, а не українців, які отримали паспорти, перебувають на території Маріуполя. Це фактично 50 на 50 з українцями,

– зауважив Андрющенко.

Втім кількість українських громадян в окупованому місті зменшиться до вересня. Адже наприкінці літа багато хто знову поїде до України, Європи, хтось виїде на територію Росії. Так завжди відбувається на закінчення літа.



"Мабуть, вперше у вересні ми побачимо, що саме громадяни Росії домінуватимуть на території окупованого Маріуполя", – додав Андрющенко.

Як відбувається мобілізація

Наразі окупанти не застосовують до своїх громадян примусову мобілізацію. Але від них вимагають стати на військовий облік у Маріуполі. Найперше це стосується чоловіків до 30 років, які не проходили строкову службу.

Уже є випадки, коли пообіцяли й видали повістки на жовтень навіть тим, хто проходив строкову службу безпосередньо в Росії. Їм тепер знову треба з'явитись у військкомати.

"Але не скажу, що етнічних росіян сильно "чіпають", якщо вони не мігранти. Взагалі росіяни, кадирівці та дагестанці мають особливий статус і вважаються недоторканими. Вони почуваються абсолютно вільно, а до усіх інших є питання з мобілізацією, призовом, пересуванням, репресіями та перевірками", – підсумував радник міського голови Маріуполя.