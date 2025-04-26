Замена приписного на военный билет: юристы объяснили, как это правильно сделать
- В Украине определенные категории лиц должны заменить приписное на военный билет после достижения 25 лет, прохождения военной службы, признания непригодными к службе или завершения обучения с военной кафедрой.
- Для замены приписного на военный билет нужно обратиться в ТЦК с соответствующими документами, а срок выдачи может варьироваться от 7 до 30 рабочих дней.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные должны обязательно иметь при себе военно-учетный документ, а определенные категории лиц должны заменить приписное на военный билет.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ.
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Кому нужно заменить приписное на военный билет
Удостоверение о приписке к призывному участку (приписное) – это документ, который обычно выдают гражданам Украины в 17-летнем возрасте во время их постановки на воинский учет в ТЦК и СП. Он удостоверяет, что лицо состоит на учете как призывник.
В то же время военный билет является основным документом воинского учета, который выдают военнообязанным или резервистам после прохождения военной службы, признания лица непригодным к службе по состоянию здоровья или по достижении соответствующего возраста.
В военном билете содержатся сведения о военно-учетной специальности, категорию годности к службе и данные о прохождении военной службы.
Приписное удостоверение заменяют на военный билет в следующих случаях:
- достижение возраста 25 лет (для мужчин). Согласно действующему законодательству, по достижении 25 лет граждане, которые не проходили срочную военную службу, снимаются с учета призывников и переводятся в категорию военнообязанных. В этом случае приписное заменяется на военный билет;
- прохождение срочной или контрактной военной службы. После завершения службы лицо получает военный билет, который заменяет приписное;
- признание непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Если ВВК признает лицо непригодным к службе в мирное время или полностью непригодным, выдается военный билет с соответствующей отметкой;
- завершения обучения в высших учебных заведениях с военной кафедрой. Лица, которые получили военно-учетную специальность во время обучения, получают военный билет как офицеры запаса.
Как заменить приписное на военный билет
Для замены приписного гражданин должен обратиться в ТЦК по месту своей регистрации или фактического проживания. Желательно заранее узнать о графике работы ТЦК и, по возможности, записаться на прием через электронный сервис.
Чтобы осуществить замену приписного на военный билет, необходимо подать следующие документы:
- заявление о выдаче военного билета (обычно заполняется на месте);
- удостоверение о приписке к призывному участку (оригинал);
- паспорт гражданина Украины и его копию;
- идентификационный код (РНОКПП) и его копию;
- две фотографии размером 3х4 сантиметров (на матовой бумаге, без уголков);
- справку о составе семьи (при необходимости, например, для подтверждения наличия трех и более детей);
- медицинские документы (если замена осуществляется по состоянию здоровья);
- документы об образовании (диплом, справка о прохождении военной кафедры и так далее, если есть);
- водительское удостоверение.
В случаях, когда замена приписного связана с достижением 25-летнего возраста или состоянием здоровья, гражданина направляют на ВВК. Комиссия устанавливает степень пригодности к военной службе и выдает заключение, которое является основанием для оформления военного билета. Если лицо признают непригодным к службе в военный билет вносится соответствующая отметка.
После подачи документов и прохождения ВВК (при необходимости) ТЦК оформляет военный билет. Срок его выдачи может колебаться от 7 до 30 рабочих дней, в зависимости от региона и нагрузки на ТЦК. В некоторых случаях, в частности во время военного положения, сроки могут быть продлены.