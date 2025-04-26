Замена приписного на военный билет: юристы объяснили, как это правильно сделать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные должны обязательно иметь при себе военно-учетный документ, а определенные категории лиц должны заменить приписное на военный билет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ.

Смотрите также Когда боевая повестка считается врученной и нужна ли подпись военнообязанного

Кому нужно заменить приписное на военный билет

Удостоверение о приписке к призывному участку (приписное) – это документ, который обычно выдают гражданам Украины в 17-летнем возрасте во время их постановки на воинский учет в ТЦК и СП. Он удостоверяет, что лицо состоит на учете как призывник.

В то же время военный билет является основным документом воинского учета, который выдают военнообязанным или резервистам после прохождения военной службы, признания лица непригодным к службе по состоянию здоровья или по достижении соответствующего возраста.

В военном билете содержатся сведения о военно-учетной специальности, категорию годности к службе и данные о прохождении военной службы.

Приписное удостоверение заменяют на военный билет в следующих случаях:

достижение возраста 25 лет (для мужчин). Согласно действующему законодательству, по достижении 25 лет граждане, которые не проходили срочную военную службу, снимаются с учета призывников и переводятся в категорию военнообязанных. В этом случае приписное заменяется на военный билет;

прохождение срочной или контрактной военной службы. После завершения службы лицо получает военный билет, который заменяет приписное;

признание непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Если ВВК признает лицо непригодным к службе в мирное время или полностью непригодным, выдается военный билет с соответствующей отметкой;

завершения обучения в высших учебных заведениях с военной кафедрой. Лица, которые получили военно-учетную специальность во время обучения, получают военный билет как офицеры запаса.

Как заменить приписное на военный билет

Для замены приписного гражданин должен обратиться в ТЦК по месту своей регистрации или фактического проживания. Желательно заранее узнать о графике работы ТЦК и, по возможности, записаться на прием через электронный сервис.

Чтобы осуществить замену приписного на военный билет, необходимо подать следующие документы:

заявление о выдаче военного билета (обычно заполняется на месте);

удостоверение о приписке к призывному участку (оригинал);

паспорт гражданина Украины и его копию;

идентификационный код (РНОКПП) и его копию;

две фотографии размером 3х4 сантиметров (на матовой бумаге, без уголков);

справку о составе семьи (при необходимости, например, для подтверждения наличия трех и более детей);

медицинские документы (если замена осуществляется по состоянию здоровья);

документы об образовании (диплом, справка о прохождении военной кафедры и так далее, если есть);

водительское удостоверение.

В случаях, когда замена приписного связана с достижением 25-летнего возраста или состоянием здоровья, гражданина направляют на ВВК. Комиссия устанавливает степень пригодности к военной службе и выдает заключение, которое является основанием для оформления военного билета. Если лицо признают непригодным к службе в военный билет вносится соответствующая отметка.

После подачи документов и прохождения ВВК (при необходимости) ТЦК оформляет военный билет. Срок его выдачи может колебаться от 7 до 30 рабочих дней, в зависимости от региона и нагрузки на ТЦК. В некоторых случаях, в частности во время военного положения, сроки могут быть продлены.