О результатах для Украины, пути к будущему членству в Альянсе и поддержке Запада – читайте в коротком эксклюзивном интервью с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, которого 24 Канал встретил на полях заседания "Рамштайн" в Брюсселе.

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Обратите внимание! За время полномасштабного вторжения 24 Канал неоднократно общался с чиновниками Эстонии, а с главой Минобороны мы говорили уже дважды, в том числе на Вильнюсском саммите в июне 2023: Интервью с Ханно Певкуром о будущем членстве Украины в НАТО можно прочитать по ссылке.

А о том, как эстонские Джавелины помогли удержать Киев и отбить Гостомель – читайте здесь.

Как Эстония помогает Украине и на каких сферах сосредотачивается

Господин министр, в Брюсселе Вы встречались не только с министрами обороны, но также в рамках заседания контактной группы "Рамштайн". Что получила Украина, в частности, от Эстонии?

Поскольку контактная группа – это по сути непрерывный процесс, мы встречаемся ежемесячно, и все время слышим о новых поступлениях помощи. Сегодня мы также много слышали о новых передачах боеприпасов к оборудованию для противовоздушной обороны, что очень важно сейчас.

Мы также сосредоточились на подготовке к предстоящей зиме, а также на различных сформировавшихся коалициях – танковая коалиция, коалиция F16. С эстонской стороны мы сейчас сосредотачиваемся на ИТ-коалиции вместе с Люксембургом и украинским правительством. И у нас есть ясное понимание того, чего мы хотим достичь.

Со стороны Эстонии мы сейчас все больше и больше сосредотачиваемся на новых обучающих программах, потому что мы уже подготовили около 2 000 украинских военных, некоторых специалистов с базовой подготовкой, медиков. И мы будем продолжать это делать, и в настоящее время у нас есть очень хороший обзор того, что нужно украинской стороне.

И сейчас, когда я вернусь в Эстонию, поговорю с нашими Силами обороны, и мы очень внимательно проанализируем, какими будут следующие шаги.

Усталость от войны и привлечение Ближнего Востока к игре

Также у вас была встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Каким было его послание к союзникам, и послание Запада к Украине?

Это было более-менее то же самое, когда мы встречались в Киеве на двустороннем уровне. Я имел честь встретиться с президентом Зеленским в Киеве, и все же самый важный месседж состоит в том, что Запад будет оставаться объединенным, а мы продолжим оказывать помощь.

Это более или менее очевидно, что мы должны это делать. Но мы видим, что Россия продвигает свои собственные нарративы, что существует усталость от войны, или они пытаются привлечь к игре также Ближний Восток. Это то, что делает Россия, чтобы разъединить Запад, но у меня есть плохая новость для Путина – Запад единый, и мы будем оставаться едиными.

Обратите внимание! Российское войско несет колоссальные потери в войне против Украины. По разным оценкам, на восстановление агрессора потребуется около 10 лет.



Но министр обороны Эстонии не столь оптимистичен. Прежде всего, он отметил, что Россия после проведения своей мобилизации не останавливалась. Следовательно, говорить о каких-то первых, вторых или третьих волнах в разведке Эстонии не могут. Он отметил, что не следует ориентироваться на цифры мобилизации. Следует обратить внимание на то, что на территории Украины находится около 400 тысяч военных России, и это огромное количество.

На фоне ситуации в Израиле остается ли НАТО единым в помощи Украине? Поскольку есть разговоры, что возможно поддержка несколько уменьшится.

После встречи у меня есть только одно сообщение – да, Запад остается единым и будет единым.

Совет Украина – НАТО и план членства в Альянсе

Кроме того, состоялось заседание Совета Украина – НАТО. Что именно было в повестке дня?

Поскольку в формате "Рамштайн" принимают участие более пятидесяти стран, то в Совете Украина – НАТО заседают члены НАТО плюс Украина, а также Швеция.

Мы больше сосредоточимся на том, что члены НАТО могут сделать, чтобы помочь Украине, а также каким будет план или путь Украины к членству в НАТО.

Существует четкий месседж саммита в Вильнюсе – есть способ для Украины быть членом НАТО в будущем и лучшей гарантией безопасности для Украины в будущем является членство в НАТО.

Обсуждали ли вы переход украинской армии на стандарты НАТО?

Мы уже подготовили 30 000 украинцев, и все эти тренировки базируются на стандартах НАТО. Мы можем уже сегодня сказать, что есть десятки и десятки тысяч украинцев, которые понимают, что такое подготовка НАТО и принципы НАТО.

Мы будем продолжать в том же духе, и я надеюсь, что в какой-то момент мы сможем расширить программу подготовки тренеров – мы будем учить украинцев, которые потом смогут учить украинцев в Украине. Итак, это план и путь, по которому мы движемся. Он, пожалуй, и наиболее благоприятен для увеличения военной поддержки Украины.

Эстония больше всего продвигает тему увеличения военной поддержки Украины, боеприпасов и предоставления оружия. Как за это время изменилось отношение ЕС к обороне?

Поскольку война длится почти 600 дней, полномасштабная война, потому что война началась еще в 2014 году. Но мы говорим о 600 днях, и конечно, есть четкое понимание того, что не может быть и речи о какой-либо остановке поддержки.

Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. И есть всеобщее понимание того, что мы должны делать. Существует также ясное и четкое понимание с украинской стороны, что вам нужно. Вот так мы двигаемся дальше, и я более чем уверен, что мы также сможем добиться этих результатов, когда Украина сможет выиграть эту войну.