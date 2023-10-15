Про результати для України, шлях до майбутнього членства в Альянсі та підтримку Заходу – читайте в короткому ексклюзивному інтерв'ю з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, якого 24 Канал зустрів на полях засідання "Рамштайн" у Брюсселі.

До теми ППО, міномети, боєприпаси та кіберзахист для України: інтерв'ю з новим міністром оборони Латвії

Зверніть увагу! За час повномасштабного вторгнення 24 Канал неодноразово спілкувався з високопосадовцями Естонії, а з главою Міноборони ми говорили вже двічі, в тому числі на Вільнюському саміті в червні 2023: Інтерв'ю з Ханно Певкуром про майбутнє членство України в НАТО можна прочитати за посиланням.

А про те, як естонські Джавеліни допомогли втримати Київ і відбити Гостомель – читайте тут.

Як Естонія допомагає Україні та на яких сферах зосереджується

Пане міністре, в Брюсселі Ви зустрічалися не лише з міністрами оборони, але також у межах засідання контактної групи "Рамштайн". Що отримала Україна, зокрема від Естонії?

Оскільки контактна група – це, по суті, безперервний процес, ми зустрічаємося щомісяця, і весь час чуємо про нові надходження допомоги. Сьогодні ми також багато чули про нові передачі боєприпасів для обладнання для протиповітряної оборони, що є дуже важливим зараз.

Ми також зосередилися на підготовці до майбутньої зими, а також на різноманітних коаліціях, які були сформовані – танкова коаліція, коаліція F16. З естонської сторони ми зараз зосереджуємося на ІТ-коаліції разом з Люксембургом та українським урядом. І в нас є чітке розуміння того, чого ми хочемо досягти.

З боку Естонії ми зараз все більше й більше зосереджуємося на нових навчальних програмах, тому що ми вже підготували близько 2 000 українських військових, деяких спеціалістів з базовою підготовкою, медиків. І ми будемо продовжувати це робити, і на цей час у нас є дуже хороший огляд того, що потрібно українській стороні.

І зараз, коли я повернуся до Естонії, поспілкуюся з нашими Силами оборони, і ми дуже уважно проаналізуємо, якими будуть наступні кроки.

Втома від війни та залучення Близького Сходу до гри

Також у вас була зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Яким було його послання до союзників, і послання Заходу до України?

Це було більш-менш те саме, коли ми зустрічалися в Києві на двосторонньому рівні. Я мав честь зустрітися з президентом Зеленським у Києві, і все ж таки найважливіший меседж полягає в тому, що Захід залишатиметься об'єднаним, а ми продовжимо надавати допомогу.

Тож це більш-менш очевидно, що ми повинні це робити. Але ми бачимо, що Росія просуває також свої власні наративи, що існує втома від війни, або вони намагаються залучити до гри також Близький Схід. Це те, що робить Росія, аби роз'єднати Захід, але в мене є погана новина для Путіна – Захід єдиний, і ми залишатимемося єдиними.

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Та міністр оборони Естонії не настільки оптимістичний. Передовсім він зауважив, що Росія після проведення своєї мобілізації не зупинялася. Відтак, говорити про якісь перші, другі або треті хвилі у розвідці Естонії не можуть. Він зауважив, що не слід орієнтуватися на цифри мобілізації. Варто звернути увагу на те, що наразі на території України перебуває близько 400 тисяч військових Росії, і це величезна кількість.

На тлі ситуації в Ізраїлі, чи залишається НАТО єдиним у допомозі Україні? Оскільки є розмови, що можливо підтримка дещо зменшиться.

Після зустрічі у мене є лише одне повідомлення – так, Захід залишається єдиним і буде єдиним.

Рада Україна – НАТО та план членства в Альянс

Крім того, відбулося засідання Ради Україна – НАТО. Що саме було на порядку денному?

Оскільки в форматі "Рамштайн" беруть участь понад п'ятдесят країн, то в Раді Україна – НАТО засідають члени НАТО плюс Україна, а також Швеція.

Ми більше зосереджуємося на тому, що члени НАТО можуть зробити, аби допомогти Україні, а також, яким буде план або шлях України до членства в НАТО.

Існує чіткий меседж саміту у Вільнюсі – є спосіб для України бути членом НАТО в майбутньому і найкращою гарантією безпеки для України в майбутньому є членство в НАТО.

Чи обговорювали ви перехід української армії на стандарти НАТО?

Ми підготували вже 30 000 українців, і всі ці тренування базуються на стандартах НАТО. Тож ми можемо вже сьогодні сказати, що є десятки й десятки тисяч українців, які мають розуміння того, що таке підготовка НАТО і принципи НАТО.

Ми будемо продовжувати в тому ж дусі, і я сподіваюся, що в якийсь момент ми зможемо розширити програму підготовки тренерів – ми будемо навчати українців, які потім зможуть навчати українців в Україні. Отже, це план і шлях, яким ми рухаємось. Він, мабуть, і є найбільш сприятливим для збільшення військової підтримки України.

Естонія чи не найбільше просуває тему збільшення військової підтримки України, боєприпасів і надання зброї. Як за цей час змінилося ставлення ЄС до оборони?

Оскільки війна триває вже майже 600 днів, повномасштабна війна, тому що війна почалася ще в 2014 році. Але ми говоримо про 600 днів, і звичайно, є чітке розуміння того, що не може бути й мови про якусь зупинку підтримки.

Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. І є загальне розуміння того, що ми повинні робити. Існує також чітке і зрозуміле розуміння з українського боку, що вам потрібно. Ось так ми рухаємося далі, і я більш ніж упевнений, що ми також зможемо досягти цих результатів, коли Україна зможе виграти цю війну.