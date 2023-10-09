Передовсім він зауважив, що Росія після проведення своєї мобілізації не зупинялася. Відтак, говорити про якісь перші, другі або треті хвилі у розвідці Естонії не можуть.

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У Росії мобілізація проходить постійно

Це перманентний процес. І коли я дивлюся на втрати росіян, коли я дивлюся на цифри, які є на цей час на полі бою, то ми всі розуміємо, що Росія досить успішно проводить цю мобілізацію,

– наголошує Ханно Певкур.

За словами Певкура, не має значення, чи мовиться про добровільну мобілізацію, чи про примусову. Хай там як, Росії вдалося привести на поле бою багато нових чоловіків і, можливо, жінок.

Він додав, не варто орієнтуватися на цифри мобілізації. Слід дивитися на те, що наразі на території України перебуває близько 400 тисяч солдатів з Росії, і це величезна кількість.

Його спитали про найбільший військовий бюджет, затверджений Росією. На що міністр оборони Естонії зазначив, що у країні-агресорці не дуже добре дбають про підрахунок. Водночас такі видатки свідчать про те, що:

ворог готується до тривалої війни;

він прагне якнайшвидше відновити свою армію, зокрема оснащення війська.

І це саме той меседж, про який ми весь час говорили, що Росія відновить свою армію раніше, ніж всі розраховують,

– наголосив він.

Його спитали про те, скільки ж часу може піти на відновлення російського війська. Певкур зауважив, що мовиться точно про менш як 10 років, хоч саме на цю цифру і розраховує багато хто.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде нагадати про них. Міністр оборони Естонії не дарма казав, що Росія не рахується ані з втратами у живій силі, ані в техніці. Дані Генштабу це лише підтверджують.

Втрати ворога ростуть