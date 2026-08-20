Подробности о подготовке столицы к зиме раскрыла Марина Хонда – заместительница председателя КГГА. Она рассказала, что в настоящее время в городе проживает более 160 тысяч взрослых. Также в Киеве проживают 16 тысяч детей с инвалидностью. Кроме того, в поле зрения социальной системы находятся 26 тысяч одиноких киевлян пожилого возраста, которые получают социальные услуги. В то же время не все из них нуждаются в перемещении. Именно поэтому сейчас приоритетом является определение конкретных потребностей людей.

Обратите внимание : В России новые приоритеты: какие вызовы могут ждать Украину в осенне-зимний период

Сейчас мы определяем не количество людей, а их конкретные потребности. Кому-то будет достаточно помощи на дому – с питанием, теплым набором, дополнительными визитами социального работника. А для кого-то самым безопасным решением может стать временная эвакуация,

– подчеркнула Марина Хонда.

Сколько киевлян уже выразили желание переселиться?

Людей, нуждающихся в перемещении, могут перевезти в:

социальных учреждений;

гериатрические пансионаты;

медицинские учреждения;

специально подготовленные городские помещения.

По словам Марины Хонды, на данный момент о желании переезда заявили:

1200 человек пенсионного возраста;

400 детей с инвалидностью.

В то же время сбор информации продолжается, количество желающих может увеличиться. Важным фактором является не только потенциальная потребность, но и то, готов ли конкретный человек к переселению. Марина Хонда подчеркнула, что есть много людей, которые фактически проживают в домах, но при этом отказываются пользоваться социальными услугами. Эти люди не стоят на учете или не находятся под наблюдением Управления социальной защиты, терцентров, следовательно, система их просто не видит.

Как город поддерживает людей

Марина Хонда рассказала, что зимой 2025–2026 годов было более 3 тысяч отказов от переселения. В некоторых случаях это происходило даже тогда, когда для человека уже подготовили транспорт и жилье. Поэтому сейчас важно понять: есть ли у человека родные, к которым он может переехать в кризисной ситуации, или же ему нужно место в учреждениях КГГА. Город предоставляет не просто помещение, но и социальные услуги:

питание;

уход и медицинское сопровождение;

психологическую поддержку;

досуг;

транспорт.

"Киевский городской центр социальных услуг уже создал условия для пребывания детей с инвалидностью и одиноких пожилых людей, городские гериатрические пансионаты выделили дополнительные места, также уже готовы два городских центра реабилитации для кризисного пребывания детей и взрослых с инвалидностью", – рассказала Марина Хонда.

Кроме того, на днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица завершит основные мероприятия по подготовке к зиме до начала отопительного сезона. На данный момент выполнено уже 50% работ.