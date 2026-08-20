Деталі про підготовку столиці до зими розкрила Марина Хонда – заступниця голови КМДА. Вона розповіла, що наразі у місті перебувають понад 160 тисяч дорослих. Також у Києві мешкають 16 тисяч дітей з інвалідністю. Крім того, у полі соціальної системи перебувають 26 тисяч одиноких киян старшого віку, які отримують соцпослуги. Водночас не всі з них потребують переміщення. Саме тому зараз у пріоритеті визначення конкретних потреб людей.

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Зараз ми визначаємо не кількість людей, а їхні конкретні потреби. Комусь достатньо буде допомоги вдома – харчуванням, теплим набором, додатковими візитами соцпрацівника. А для когось найбезпечнішим рішенням може стати тимчасове переміщення,

– наголосила Марина Хонда.

Скільки киян вже висловили бажання переміститися?

Людей, які потребують переміщення, можуть перевезти до:

соцзакладів;

геріатричних пансіонатів;

медичних установ;

спеціально підготовлених міських приміщень.

За словами Марини Хонди, наразі про бажання переміщення заявили:

1200 людей пенсійного віку;

400 дітей з інвалідністю.

Водночас збір інформації продовжується, кількість охочих може зрости. Важливим фактором є не лише потенційна потреба, але й те, чи конкретна людина готова переміщуватися. Марина Хонда наголосила, що є багато людей, які фактично проживають у будинках, водночас відмовляються користуватися соціальними послугами. Ці люди не стоять на обліку або не перебувають під супроводом Управління соцзахисту, терцентрів, отже, система їх просто не бачить.

Як місто підтримує людей

Марина Хонда поділилася, що взимку 2025 – 2026 було понад 3 тисячі відмов від переміщення. У деяких випадках це ставалося вже навіть тоді, коли для людини підготували транспорт та місце. Тому наразі важливо зрозуміти: чи має людина рідних, до яких може переїхати у кризовій ситуації, або ж вона потребує місця у закладах КМДА. Місто надає не просто приміщення, але й соціальні послуги:

харчування;

догляд та медичний супровід;

психологічну підтримку;

дозвілля;

транспорт.

"Київський міський центр соціальних послуг вже створив умови для перебування дітей з інвалідністю та одиноких осіб старшого віку, міські геріатричні пансіонати визначили додаткові місця, також вже готові два міські центри реабілітації для кризового перебування дітей та дорослих з інвалідністю", – розповіла Марина Хонда.

Крім того, днями мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця завершить основні заходи для підготовки до зими до початку опалювального сезону. Наразі виконано вже 50% робіт.