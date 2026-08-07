Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, і Україна, і Росія почали системніше працювати в далекобійних ударах. Сили оборони успішно вибивають логістику ворога та складські потужності. Ворог натомість посилено атакує АЗС на прикордонних та прифронтових територіях.

Чого очікувати восени та взимку?

Як наголосив Фесенко, зрозуміло, що взимку росіяни знову битимуть по енергетичній інфраструктурі. Там в черговий раз спробують занурити Україну в блекаут.

Ми зараз руйнуємо Росії НПЗ та склади Wildberries. Вони атакують в інших формах. Йдуть атаки по АЗС та логістичних хабах "Нової Пошти", "Епіцентру" та так далі,

– сказав Фесенко.

На жаль, назріває ще одна неприємна проблема. Ворог фактично зміг заблокувати "зерновий коридор" через Чорне море. Вже незабаром розпочнеться збір урожаю та постане проблема, що робити з величезною кількістю зерна. Більшу частину його Україна експортує.

Це дуже серйозний виклик для нас. Тут виникає ланцюжок негативних наслідків, оскільки можуть виникнути проблеми з отриманням грошей від експорту. Потім піде ланцюгова реакція для української економіки,

– сказав Фесенко.

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Окрім цього, останнім часом стало помітно більше ракетних ударів. Ворог користається тим, що в Україні зараз серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Зрештою і Україна, і Росія зараз намагаються максимально збільшити збитки для інфраструктури один одного. Така ескалація може привести як до переговорів про певне припинення вогню на морі, так і до ще активніших атак.