Подготовка к тревогам: Киевский метрополитен заказал 3600 раскладных стульев

Киевский метрополитен заказал 3600 раскладных стульев, чтобы пассажиры на станциях могли удобно разместиться. Речь идет о людях, которые спускаются в метро во время воздушной тревоги.

О масштабной закупке стало известно из Prozorro – системы электронных закупок. Сообщается, что стулья будут поставляться партиями, крайний срок – 31 марта 2027 года.

Обратите внимание: Киев призывает правительство разрешить работу "зеленой" ветки метро во время тревог и движение по мостам, – Кличко

Детали соглашения

По данным Prozorro, в конце августа 2026 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "Сои Групп" на закупку 3 600 раскладных туристических стульев со спинкой. Общая сумма сделки составляет 1,87 миллиона гривен. При этом стоимость одного стула составляет 435 гривен без НДС.

В технической документации к сделке указаны следующие ключевые характеристики товара:

металлический каркас;

тканевая обивка;

наличие спинки и подлокотников.

По состоянию на 2026 год 46 подземных станций киевского метро служат укрытиями во время массированных атак России на украинскую столицу. В то же время в метро укрываются десятки тысяч взрослых и детей. Кроме того, недавно были введены четыре зоны укрытия. В целом пространство платформы разделили на условные сектора: