Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что заявил Кличко?

"На Раде по обороне города Киева было принято обращение к правительству относительно изменений в протоколах безопасности, действующих в столице. Чтобы обновить правила и меры по обеспечению жизнедеятельности города в нынешних условиях. Эти правила касаются, в частности, порядка организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог и ослабления комендантского часа в столице", – сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, это необходимо, чтобы люди могли во время тревог добраться домой или в укрытия, в частности, с вокзалов, поскольку сейчас поезда задерживаются и прибывают в комендантский час.

"Наземный общественный транспорт, напомню, сегодня работает во время тревог. Рада обороны Киева поручила Силам обороны и КГГА безотлагательно представить предложения по снятию ограничений движения автотранспорта по мостам, где действуют такие ограничения во время тревог. Также столица предлагает ослабить комендантский час в городе. Для эффективной работы логистики (разрешить движение транзитного грузового транспорта). Для того, чтобы люди могли добраться с вокзалов (поскольку поезда, другой междугородний и международный транспорт в последнее время опаздывают и прибывают в комендантский час)", – отметил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр предлагает не ограничивать работу Сирецко-Печерской линии метро, чтобы люди могли добраться с одного берега Киева на другой.

"При условии принятия новых протоколов безопасности Киев предлагает внести некоторые изменения в работу метрополитена. Чтобы во время воздушной тревоги без ограничений работала Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка). С обеспечением движения поездов и перевозки пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег", – рассказал Виталий Кличко.

Также, по словам мэра, Киев предложит правительству рассмотреть наработки города относительно другого алгоритма работы бизнеса, некоторых медицинских учреждений, учебных заведений и коммунальных учреждений, предоставляющих услуги горожанам.