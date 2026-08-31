Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що заявив Кличко?

"На раді оборони міста Києва ухвалили звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб оновити правила та заходи із забезпечення життєдіяльності міста в нинішніх умовах. Ці правила стосуються, зокрема, порядку організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та послаблення комендантської години в столиці", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, це потрібно, щоб люди могли під час тривог добратися додому або до укриттів, зокрема, з вокзалів, оскільки наразі потяги затримуються та прибувають у комендантську годину.

«Наземний комунальний транспорт, нагадаю, сьогодні працює під час тривог. Рада оборони Києва надала доручення Силам оборони та КМДА невідкладно надати пропозиції щодо зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог. Також столиця пропонує послабити комендантську годину в місті. Для ефективної роботи логістики (дозволити рух транзитного вантажного транспорту). Для того, щоб люди могли дістатися з вокзалів (оскільки потяги, інший міжміський і міжнародний транспорт останнім часом запізнюються і прибувають в комендантську годину)", – зазначив Віталій Кличко.

Крім того, мер пропонує не обмежувати роботу Сирецько-Печерської лінії метро, щоб люди могли дістатися з одного берега Києва на інший.

"За умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія(зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег", – розповів Віталій Кличко.

Також, за словами мера, Київ запропонує уряду розглянути напрацювання міста щодо іншого алгоритму роботи бізнесу, деяких медзакладів, навчальних закладів, комунальних установ, які надають сервіси містянам.