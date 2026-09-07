Про масштабну закупівлю стало відомо з Prozorro – системи електронних закупівель. Мовиться, що стільці постачатимуть партіями, дедлайн – 31 березня 2027 року.

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Деталі угоди

За даними Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Сои Групп" на закупівлю 3 600 розкладних туристичних стільців зі спинкою. Загалом сума угоди становить 1,87 мільйона гривень. Тим часом вартість одного стільця становить 435 гривень без ПДВ.

У технічній документації до угоди, зазначають такі ключові характеристики товару:

металевий каркас;

тканинна оббивка;

наявність спинки та підлокітників.

Станом на 2026 рік 46 підземних станцій київського метро слугують укриттями під час масованих атак Росії на українську столицю. Водночас у метро переховуються десятки тисяч дорослих та дітей. Крім того, нещодавно запровадили чотири зони укриття. Загалом простір платформи розділили на умовні сектори: