Новий пакет енергетичної допомоги від Китаю: Сибіга чесно сказавши, як країна ставиться до війни

На полях Мюнхенской конференции по безопасности проходит ряд важных дипломатических встреч. В частности глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с китайским коллегой Ван И.

После встречи Сибига рассказал о результатах переговоров, а также сказал, какую позицию занимает Китай по войне в Украине.

Как Сибига высказался об отношении Китая к Украине?

По словам министра, стороны во время переговоров сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности.

Андрей Сибига также подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне.

Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны,

– подчеркнул украинский министр иностранных дел.

К тому же он проинформировал своего китайского коллегу о текущем состоянии дел на фронте, а также о масштабных российских ударах по энергетической инфраструктуре страны и нанесенные ими убытки, в частности предприятиям, принадлежащих китайским компаниям.

Министр выразил искреннюю благодарность правительству Китая за решение предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в энергетической сфере. Він наголосив, що країна офіційно підтримує незалежність України.

Мы считаем, что Китай может играть важную роль для приближения справедливого мира для Украины. Мы ценим, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины,

– заявил Сибига в комментарии для Новости.Live.

Кроме того, украинский министр пригласил главу МИД КНР Ван И посетить Украину с официальным визитом и, в свою очередь, поблагодарил за приглашение совершить поездку в Китай.

Обратите внимание! С 13 по 15 февраля в Мюнхене проходит Мюнхенская конференция по безопасности. В ней принимают участие около 50 глав государств и правительств, более 100 министров и ключевые лидеры мира. Основные темы – европейская безопасность, роль США в ней, трансатлантические отношения и война в Украине. О главных заявлениях с полей конференции читайте в материале 24 Канала.

Какую роль играет Китай в современной геополитике?