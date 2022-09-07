Дороги – идеальные, – харьковчанин о том, как коммунальщики восстанавливают город после прилетов

Харьков с начала полномасштабного вторжения подвергается постоянным российским обстрелам. Россияне превращают город в руины.

Что впечатляет в военном Харькове

Несмотря на то, что сейчас Харьков как город-призрак, есть то, что впечатляет там. Об этом в рамках проекта СВОИ журналистам 24 канала рассказал переселенец Владислав Любченко.

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Бизнесмен рассказывает, что когда ехали с другом на "ГАЗеле", то перед ними гнал "Град". Воронка, все разрывалось. Они уехали и прятались во дворах. Это было утром, а в обед, в 13 часов, проезжали по той же дороге, а там уже была идеальная трасса – коммунальщики все починили.

В Харькове что-то "прилетело", сначала военные приехали на место, полиция, скорая и т.д., а потом раз-два что-то залатали и все стало идеально. Вы бы даже не поняли, где был прилет. Но только по зданиям, полностью разрушенным, которые так быстро не реставрируются, можно понять – город обстреливали. А дороги – идеальные,

– подчеркнул он.

Владислав добавил, что все потому, что в Харькове есть асфальтный завод. Потому, пожалуй, именно в этом городе лучшие дороги. А еще даже во время войны там высаживают клумбы.

Он также говорит, что коммунальщики убирают все в наиболее обстреливаемых районах. Поэтому нет такого, что там сплошная разруха, город чистый, но безлюдный.

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