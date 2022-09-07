Що вражає у воєнному Харкові

Попри те, що зараз Харків як місто-привид, є те, що вражає там. Про це у рамках проєкту СВОЇ журналістам 24 каналу розповів переселенець Владислав Любченко.

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Бізнесмен розповідає, що коли їхали з другом на "ГАЗелі", то перед ними гатив "Град". Вирва, все розривалося. Вони виїхали і ховались у дворах. Це було вранці, а в обід, о 13 годині, проїжджали тією ж дорогою, а там вже була ідеальна траса – комунальники все полагодили.

В Харкові щось "прилетіло", спочатку військові приїхали на місце, поліція, швидка тощо, а потім раз-два щось залатали і все стало ідеально. Ви б навіть не зрозуміли, де був "приліт". Але тільки по будівлях, вщент зруйнованих, які так швидко не реставруються, можна зрозуміти – місто обстрілювали. А дороги – ідеальні,

– наголосив він.

Владислав додав, що все тому, що у Харкові є асфальтний завод. Тому, мабуть, саме в цьому місті найкращі дороги. А ще, навіть у час війни, там висаджують клумби.

Він також каже, що комунальники прибирають усе в районах, які найбільше обстрілюють. Тому нема такого, що там суцільна розруха, загалом місто чисте, але безлюдне.

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