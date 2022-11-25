Это история о человечности: как компания SoftServe эвакуировала 4000 работников из горячих точек

О полномасштабном вторжении России в Украину говорили давно и много. Однако не все люди отнеслись к заявлениям и предупреждениям всерьез. К счастью, украинская ІТ компания SoftServe не была среди них и уже через несколько недель у нее была горячая линия и команда экстренного реагирования.

Как рассказала региональная менеджер компании SoftServe в Украине Анастасия Фролова в интервью 24 каналу в рамках проекта "СВОИ", именно умение быстро реагировать на новые вызовы и позволило компании эвакуировать почти 4000 своих сотрудников из горячих точек.

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Как SoftServe эвакуировала работников из-за войны: смотрите видео

"Через 15 минут после вторжения у меня был рабочий zoom": о начале войны

Как для вас началась война? Вы были в Украине в ночь на 24 февраля?

Анастасия Фролова: У меня было свое приключение. Я в тот момент находилась не в Украине, а в Норвегии. В 5 часов меня разбудила подруга из Киева, которая проснулась от взрывов. Она сказала, что упаковывает вещи и едет во Львов. И уже через 15 минут с нашей, как мы ее называем, командой emergency response (экстренного реагирования – 24 канал) и с коллегами мы были на конференц-связи и обсуждали, какие должны быть наши дальнейшие действия в этой ситуации.

Параллельно я искала как добраться до Украины, в частности, во Львов. И уже, по сути, в тот же вечер в 21:00 я была в нашем офисе.

Западная разведка долгое время предупреждала о нападении России. Как ваша компания готовилась к вероятной войне? Были ли у вас какие-то алгоритмы действий на случай самого худшего?

Да. На самом деле, мы запустили эти алгоритмы, которые нарабатывали предварительно. Так как новости о том, что может начаться полномасштабное вторжение, были уже давно.



Менеджер компании SoftServe в Украине Анастасия Фролова / Фото 24 канала

"Офисы были готовы принимать автобусы с людьми": у компании был впечатляющий план на случай войны

Офисы вашей компании находятся в нескольких украинских городах. К тому же у вас немало работников, которые работают удаленно. Как вам удалось эвакуировать их?

В каждом городе, где у нас был офис, была своя локальная emergency response команда. Сначала мы собрали эти команды и направили их на то, что для нас основной приорит – это безопасность наших работников. Мы сфокусировали все силы, чтобы помочь релокироваться тем, кто находится в опасных зонах. В тот момент это были:

Киев,

Харьков,

Днепр,

работники из Запорожской области.

Мы понимали, если все будут ехать в сторону Львова, то нагрузка будет колоссальной. Поэтому предварительно мы наработали планы, по которым мы отправляли наших работников в разные города Запада Украины. Кроме Львова у нас есть офисы в Ровно, Черновцах и Ивано-Франковске.

По сути офисы были готовы к приему больших автобусов с людьми, к их размещению на первое время в случае необходимости. Обогреть, одеть, накормить. И дальше уже направляли, помогали с дальнейшим поиском жилья.

Заблаговременно мы приготовили горячую линию, номер которой был у всех сотрудников. Соответственно, они звонили по телефону и имели возможность выбрать, куда они хотят выехать. Так, за первые несколько недель войны мы релоцировали практически 4 тысячи работников.



В компании создали emergency response команду / Фото предоставлено 24 каналу

Это огромное количество людей. Кто-то из них уже вернулся домой?

Я не могу сказать точно, какая часть из них уже вернулась, но думаю, что около 2,5 – 3 тысяч работников все еще находятся на территории Запада Украины. Но их всех точно нужно умножать на 2 или на 3, потому что работники ехали со своими семьями, иногда с родителями, с детьми. Жены, собаки, кошки – мы принимали всех, кого могли.



За считанные недели удалось эвакуировать почти 4000 работников / Фото предоставлены 24 каналу

Что в этом процессе было самым трудным?

На самом деле, из рабочих моментов сложнее всего было найти надежных перевозчиков, которые готовы будут помогать нам с эвакуацией работников из Харькова. Из Киева было легче уехать, на самом деле многие перевозчики были готовы к осуществлению регулярных рейсов. А вот с Харьковом ситуация была иной. Мы очень много сил и контактов подняли, чтобы найти людей, которые помогут это сделать.

За неделю или две до начала войны мы разослали нашим работникам опросы, кто из них, если полномасштабное вторжение состоится, будет готов приютить своих коллег, если придется переехать. И более 200 человек вызвались. Очень теплое на самом деле воспоминание обо всей этой истории, о человечности.

"У нас постоянно бегали собаки и кошки": как львовский офис выдержал нагрузку беженцами

Что было с вашим офисом в первые дни войны?

Мы освободили достаточно много пространства для того, чтобы люди могли разместиться. У нас были пледы, спальники, кухня с большими-большими казанами, где люди могли перекусить. У нас были команды, дежурившие 24/7. Знаете, в офисе постоянно бегали какие-то собаки, кошки. Отдельную комнату – нашу когда-то переговорную – мы сделали детской.

Какими бы ни казались нам сценарии развития событий, нужно быть готовыми ко всему. Это сложная работа над потенциальными рисками, которые ты не можешь предвидеть. Но она необходима. Готовиться, если есть угроза, нужно ко всему. И от степени подготовки зависит то, сколь быстро и качественно вы сможете среагировать на ситуацию.

Люди прекрасные, люди замечательные, их нужно привлекать. И они реально создают какие-то невозможные, нереальные вещи.



Анастасия Фролова гордится своими коллегами / Фото 24 канала

"На руках вынесли 77-летнюю бабушку, которая не хотела ехать": как работница SoftServe уезжала из Харькова

Фронтенд-разработчик SoftServe Джульетта Манойло родилась и 31 год прожила в Харькове. Однако для нее, как и для многих людей в Украине, все изменилось в ночь на 24 февраля.

Думали ли вы, что начнется полномасштабная война?

Была тревога и нелегкая. Потому что я читала новости, в том числе и англоязычные. Новости были очень разные. Американские новости были очень пессимистичными, а европейские новости более оптимистичными.

Тревога была, но я до последнего, как и все украинцы, не верила, что начнется столь кровавая, полномасштабная война. Я ожидала какого-то конфликта, но думала, что он будет более похож на тот, что был в 2014 году. Возможно, будут какие-то беспорядки, но я не ожидала, как и все, столь кровавых событий.

Что вы помните о 24 февраля?

24 февраля я, как и все украинцы, проснулась в 5 утра. От звуков, которые раньше никогда не слышала. От какого-то фейерверка, который все никак не кончался. Я разбудила мужа и мы поняли: все, надо ехать. Мы готовились. У нас был собран тревожный чемоданчик. Я позвонила своим родителям, мне было очень важно забрать с собой родителей. Я боялась, что они в последний момент не согласятся, передумают. Но, к счастью, я их смогла уговорить.

Мы сложили в машину наш тревожный чемоданчик, собаку и поехали забирать родителей. Мой муж вынес на руках мою бабушку, которой 77 лет, и которая никак не хотела уезжать.



Фронтенд-разработчик SoftServe Джульетта Манойло / Фото 24 канала

"Ехали 20 часов за рулем": о тяжелой дороге во Львов

Вы долго добирались?

Это было 2 суток. В первые сутки мой муж провел за рулем 20 часов. То есть мы выехали где-то в 6 утра. И мы ехали, ехали, ехали и доехали только до Гайсена, это Винницкая область.

Компания SoftServe проявила просто чудеса логистики. Нашлись волонтеры, приютившие нас на ночь. Мы остановились в прекрасной семье, которая нам на тот момент очень помогла.

На следующий день мы уехали из Гайсена, и к вечеру, 25 февраля, доехали до Львова. Сначала мы ехали к родственнику, но разместились не у него, потому что тот успел поселить других переселенцев. Моя коллега, услышав эту историю, приютила нас на первую неделю, пока мы искали квартиру.

Это было тяжело, но удалось благодаря коллеге. Риелтор растрогалась из-за истории и нашла квартиру, где можно было жить с собакой.

"Я переключалась на свои рабочие задачи": что спасало морально

Первый раз я попала в офис очень нескоро. С первых дней войны я работала из дома. Это действительно очень спасало. Потому что во время работы ты не смотришь новости. Выбиваешься из этой объективной реальности. Не читаешь обо всех этих ракетах, о страшных взрывах в Харькове, которые были постоянно. Я переключалась на свои рабочие задачи, это очень спасало морально в тот момент.

Очень многие оказались во Львове, в том числе и большое количество из нашей команды. Однажды мы решили собраться. Это был такой поддерживающий терапевтический опыт.

"Мечтаю покупаться в Черном море в Крыму": о планах после победы

Как вам Львов? Нравится ли здесь жить?

Это волшебный город. Я была несколько раз во Львове в туристических целях. Впервые я приехала сюда лет в 10. И еще несколько раз ездила в Карпаты через Львов. Этот город мне всегда нравился.

Я открыла для себя вещи, о которых вообще никогда не думала. Харьков – это очень большой географически город. Но когда я пожила во Львове, который географически вдвое меньше, поняла, насколько удобно жить в более компактном городе. И львовяне как люди тоже очень вежливые, с ними приятно иметь дело.

Многие работники SoftServe переезжали вместе с любимцами и семьями / Фото предоставлено 24 каналу

Не думали ли вы о возвращении в Харьков?

Я очень скучаю по Харькову, очень скучаю по дому. Очень хочется вернуться, но я все-таки хотела бы возвращаться в безопасный город. Для меня очень важна безопасность, не хочу возвращаться под ракеты и увеличивать риск попадания под завалы.

Что вы хотели бы сделать после нашей победы?

Очень хочется поехать в Харьков. Очень хочется поехать покупаться в Черном море в Крыму, как я раньше делала. Очень хочется в Одессу съездить, тоже погулять по одесским пляжам, которые я очень любила. До 2014 года я почти каждое лето ездила в наш украинский Крым. Очень хочется на гору Медведь посмотреть. Вообще попутешествовать по Украине.

Украина обязательно победит в войне и тогда все мы обязательно будем путешествовать по нашей стране. А пока мы работаем, живем, развиваемся, совершенствуемся, не сдаемся и доказываем всему миру свою несокрушимость.