Планы России срывают: Путин всячески затягивает с перемирием

Россия затягивает с ответом относительно 30 – дневного перемирия. Так она демонстрирует миру неготовность к реальным шагам на пути к миру.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что Украина четко продемонстрировала конструктивную и понятную для партнеров позицию. Никто не может упрекнуть Украину, что она не заинтересована в мирных переговорах или стремится к продолжению войны.

Смотрите также Команда Зеленского в Джидде сделала продуманный тактический ход, что побудил США пойти навстречу

"Зато Россия затягивает процесс, и это становится очевидным. Надо понимать, что Владимир Путин ведет показательную игру, делая вид, что ему нужно время. Он ждет официальных сообщений от различных сторон, в частности от Стива Уиткоффа, и, возможно, планирует разговор с Дональдом Трампом", – сказал Александр Мусиенко.

Как в дальнейшем будет действовать Кремль

Он отметил, что в то же время Россия не прекращает террор против населения Украины, нанося удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. Это отнюдь не свидетельствует о готовности к мирным переговорам. Россия избегает четкого ответа на предложение США и Украины о 30 – дневном перемирии: она не говорит "нет", но и не соглашается.

Это необходимый этап для проверки готовности России к дальнейшему дипломатическому диалогу. Такой шаг является тестом – своеобразным вступительным экзаменом, который нужно сдать, прежде чем двигаться дальше,

– отметил Мусиенко.

Он добавил, что в России заявляют о заинтересованности в долговременном мире и якобы не поддерживают временных решений. Однако они лишь создают иллюзию готовности к переговорам, не прекращая огня, тем самым отвергая саму идею перемирия.

"Посмотрим, что скажет Путин после встречи с Уиткоффом или разговора с Трампом. Тем более, что США уже реагируют на заявления россиян. Министр торговли США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон имеет необходимые инструменты и применит мощные санкции, если Россия не согласится на прекращение огня", – сказал Мусиенко.

Он подчеркнул, что этих мер недостаточно, ведь Украине необходимо увеличение военной помощи и поддержки. В то же время санкции стали бы сигналом Кремлю о решимости администрации Трампа заставить Путина к миру.

Неожиданная договоренность

Мусиенко отметил, что союз между Украиной и Соединенными Штатами остается устойчивым. Пока нет никаких негативных сигналов в отношении Украины со стороны представителей администрации Дональда Трампа. Наоборот, ожидается финализация соглашения о редкоземельных металлах, а также дальнейшее согласование договоренностей, достигнутых во время встречи в Саудовской Аравии.

Россию это не устраивает, и сейчас в Кремле наблюдается определенная паника. Они, вероятно, ожидали другого развития событий. Надеялись, что Украина испортит отношения с Соединенными Штатами, а Европа не успеет вовремя оказать необходимую помощь. Кремль пытался воспользоваться этим, но этой возможности его лишили,

– отметил Мусиенко.

Он пояснил, что сначала процесс выглядел для России обнадеживающим, ведь состоялись встречи американской и российской делегаций – сначала в Саудовской Аравии, затем в Турции.

"Действия Путина могут создать проблемы для Трампа, поскольку будут выглядеть как унижение американского лидера. Ведь именно США инициировали это предложение, Украина его поддержала, и государственный секретарь США Марко Рубио уже заявил, что теперь мяч на стороне России. Москва должна показать свою готовность к перемирию", – сказал Мусиенко.

Он подчеркнул, что важно, чтобы партнеры действовали решительно и делали конкретные шаги для того, чтобы заставить Россию прекратить огонь, а дальше – перейти к реальным переговорам, без российских ультиматумов и с учетом интересов как Украины, так и Соединенных Штатов.

Планы сошли на нет

Между тем ранее и Сергей Лавров, и Владимир Путин заявляли, что не собираются прекращать боевые действия даже во время переговоров. Для них сам переговорный процесс не является основанием для приостановления огня. Однако сейчас их планы рушатся.

Они хотели продолжать наступательные действия, обстреливать украинскую территорию, наносить террористические удары по гражданским объектам. Они надеялись, что Украина прекратит огонь в одностороннем порядке и будет ждать того же от России. Но этого не будет. Президент Украины четко дал это понять, комментируя удары по гостинице в Кривом Роге,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что Россия будет выдвигать определенные условия. Например, Лавров в интервью американским журналистам отмечал, что якобы недопустимо, чтобы на территории Украины дислоцировались войска стран НАТО. А представитель МИД России Мария Захарова обвиняла Европейский Союз в том, что он превращается из экономического объединения в милитаристскую организацию.

"Российские представители, оставаясь анонимными, распространяют месседжи о якобы готовности Москвы к перемирию при условии, что США прекратят поставлять оружие Украине или задекларируют, что наша страна никогда не вступит в НАТО. Еще один заметный российский нарратив – попытки дискредитировать Европу в глазах американской аудитории и окружения Дональда Трампа", – отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что Кремль пытается подать ситуацию так, будто Европа выступает против мира и подстрекает Украину к войне. Владимир Зеленский и СБУ уже предупреждали, что Россия будет усиливать поток дезинформации.