Как Кремль врал о войне в Грузии и почему такая тактика не сработала в Украине

В войне России против Украины очевидна параллель с нападением на Грузию. Однако несмотря на это в двух войнах есть существенные отличия.

Грузинский сценарий оккупации в Украине не сработал. Детальнее в этом разобрались специалисты Центра противодействия дезинформации, работающего при Совете нацбезопасности и обороны.

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Ход войны в Грузии, который в начале отражал события в Украине

30 марта так называемое "руководство" непризнанных Абхазии и Южной Осетии обнародовало заявления о "независимости".

За 6 дней до начала конфликта оккупанты начали обвинять Грузию в обстрелах пограничных сел и столици Южной Осетии – Цхинвали.

Одновременно на Северном Кавказе состоялись знаменитые российские учения "Кавказ-2008".

Чтобы создать перед мировым сообществом иллюзию, что Грузия угрожает непризнанным территориям, с Цхинвали начали массовую эвакуацию населения.

11 августа начались боевые действия против Грузии. Российская авиация бомбила военные объекты, порты и базы.

12 августа тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении "сделки по принуждению к миру", но российские войска остались в стране еще на 4 дня.

26 августа Медведев подписал указ о признании независимости республик.

Как все происходило в Украине

В Украине Кремль пытался применить схожий сценарий с расчетом на 5-дневную "спецоперацию":

с ноября Россия стягивала войска к границе Украины;

в феврале продолжила совместные с Беларусью военные учения "Союзная решительность";

активизировала обстрелы оккупированного Донбасса, чтобы создать повод для вторжения;

одновременно активно работала роспропаганда и распространяла фейки об украинских военных;

18 февраля из Донбасса вывезли женщин, детей и пожилых людей под предлогом выдуманной угрозы со стороны Украины;

21 февраля главари квазиреспублик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость;

21 февраля глава Кремля признал так называемые "республики" на Донбассе;

24 февраля под видом "спецоперации" началась война против Украины.

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Смотрите видео о войнах в Украине и Грузии:

Сценарий Кремля не сработал во второй раз

Планы россиян провалились в Украине. Ведь вместо 5-дневного конфликта развернулась длительная война, во время которой погибли многие гражданские. Также Украину поддерживают страны Евросоюза и США. В то же время ВСУ сорвали российские планы по захвату наших городов и столицы.

Информационную войну Россия проиграла даже не начав наступления, потому что использовала уже известный сценарий. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что грузинский вариант "принуждения к миру" не сработал, потому что каждый украинец борется за свою землю. Если не оружием, то флагом. Как это делают жители восторженного Херсона.

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