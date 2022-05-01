Грузинський сценарій окупації в Україні не спрацював. Детальніше у цьому розібралися фахівці Центру протидії дезінформації, який працює при Раді нацбезпеки та оборони.

До теми Грузія не звільнятиме свої окуповані території військовим шляхом

Хід війни у Грузії, який на початку віддзеркалював події в Україні

30 березня так зване "керівництво" невизнаних Абхазії та Південної Осетії оприлюднило заяви про "незалежність".

За 6 днів до початку конфлікту окупанти почали звинувачувати Грузію в обстрілах прикордонних сіл та столиці Південної Осетії – Цхінвалі.

Одночасно на Північному Кавказі відбулися знамениті російські навчання "Кавказ-2008".

Щоб створити перед світовою спільнотою ілюзію, що саме Грузія загрожує невизнаним територіям, з Цхінвалі почали масову евакуацію населення.

11 серпня почалися бойові дії проти Грузії. Російська авіація бомбардувала військові об'єкти, порти та бази.

12 серпня тодішній президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про завершення "операції з примушення до миру", але російські війська залишилися в країні ще на 4 дні.

26 серпня Медведєв підписав указ про визнання незалежності республік.

Як усе відбувалося в Україні

В Україні Кремль намагався застосувати схожий сценарій з розрахунком на 5-денну "спецоперацію":

з листопада Росія стягувала війська до кордону України;

у лютому продовжила спільні з Білоруссю військові навчання "Союзна рішучість";

активізувала обстріли окупованого Донбасу, щоб створити привід для вторгнення;

одночасно активно працювала роспропаганда та поширювала фейки про українських військових;

18 лютого з Донбасу вивезли жінок, дітей та літніх людей під приводом вигаданої загрози зі сторони України;

21 лютого ватажки квазіреспублік звернулися до Володимира Путіна з проханням визнати незалежність;

21 лютого очільник Кремля визнав так звані "республіки" на Донбасі;

24 лютого під виглядом "спецоперації" почалася війна проти України.

Актуально З "Азовсталі" евакуювали цивільних, ліквідовано 23 500 окупантів: основне за 67 день війни

Дивіться відео про війни в Україні та Грузії:

Сценарій Кремля не спрацював вдруге

Плани росіян провалилися в Україні. Адже замість 5-денного конфлікту розгорнулася довготривала війна під час якої загинули багато цивільних. Також Україну підтримують країни Євросоюзу та США. Водночас ЗСУ зірвали російські плани щодо захоплення наших міст та столиці.

Інформаційну війну Росія програла навіть не почавши наступу, адже використала вже відомий сценарій. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що грузинський варіант "примушення до миру" не спрацював, бо кожен українець бореться за свою землю. Якщо не зброєю, то прапором. Як це роблять мешканці захопленого Херсона.

До теми дивіться програму 24 каналу про війну Росії проти Грузії: відео