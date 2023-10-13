ПВО, минометы, боеприпасы и киберзащита для Украины: интервью с новым министром обороны Латвии

Латвия – одна из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения. Эта страна входит в пятерку государств, которые передают нам наибольшее количество военной техники, соизмеримое со своими возможностями.

О результатах визита Зеленского в ЕС и IT-коалицию эксклюзивно рассказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс корреспондентке 24 Канала в Брюсселе, во время очередного "Рамштайна", где президент Украины присутствовал лично.

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Андрис Спрудс – известный латвийский исследователь внешней политики, преподаватель и политик. Профессор Рижского университета имени Страдыня, депутат 14 Сейма. Представляет партию "Прогрессисты". Политик также был членом Консультативного совета Института внешней политики Латвии и многолетним ее директором.

В сентябре 2023 года Спрудс был назначен главой Минобороны Латвии в кабинете министров Эвики Силини.

О результатах "Рамштайна" для Украины и помощи Латвии

Господин министр, Вы принимали участие в 16-м заседании “Рамштайн” вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Какие основные результаты для Украины? Доволен ли Зеленский тем, чего достигла Украина во время заседания?

Это была чрезвычайно важная встреча с участием президента Зеленского, и, конечно, мы обсудили, как мы можем продолжить нашу поддержку. Я имею в виду, что это долгосрочные усилия, и, очень хорошо, что мы осознаем, насколько это важно, и что все союзники за столом переговоров выражают мощную поддержку.

Это было основным посланием, но безусловно, поддержка должна продолжаться и дальше, пока Украина не победит, а это, конечно, займет некоторое время.

Латвия активно оказывает военную помощь Вооруженным Силам Украины. С начала полномасштабной войны военная поддержка Украины со стороны Латвии уже достигла более 1% ВВП.

Что Украина получила от Латвии в рамках "Рамштайна" и чего еще можно ожидать? Мы знаем, что Латвия уже предоставила большое количество помощи для Украины.

Безусловно, для Латвии поддержка Украины очень естественна. Это поддержка со стороны правительства, но я бы подчеркнул, что существует очень мощная общественная поддержка со стороны латвийского народа.

С одной стороны, есть пожертвования от людей, с другой стороны, есть конкретные поставки, которые осуществляет латвийское правительство, в том числе Министерство обороны Латвии.

Если говорить о конкретных поставках, то мы начали со "стингеров" еще до начала полномасштабного вторжения. Но поддержка продолжается и дальше. На этот раз мы также предоставляем элементы противовоздушной обороны ПЗРК, минометы, боеприпасы, что чрезвычайно важно.

Но в то же время дело не только в технике. В частности, мы присоединились к ІТ-коалиции (в поддержку киберзащиты Украины – 24 Канал). Совсем недавно наши компании присутствовали на форуме оборонных индустрий в Киеве, так что поддержка сотрудничества по ІТ-коалиции происходит на очень широком уровне.

ІТ-коалиция уже заработала

Эта коалиция уже заработала, на какой стадии находятся эти процессы?

Я присутствовал на предыдущей встрече "Рамштайн", там мы подписали соглашение о сотрудничестве, и сейчас оно начинает функционировать по координации Эстонии и Люксембурга. И первые шаги – это встречи экспертов. А потом, конечно, мы двигаемся шаг за шагом, и я надеюсь, что это приведет к очень конкретным результатам.

Военная техника очень важна и решающая для победы Украины, но IT, кибербезопасность – это часть эффективного функционирования государства, общества, и, конечно, армии и обороны.

А как насчет временных рамок?

Вся коалиция начала работать, первые шаги уже сделаны. Но я думаю, что это долгий путь, если мы говорим о временных рамках. Как только мы начали работать, мы должны увеличивать возможности и добавлять новых союзников.

На этот раз мы обратились к партнерам, и некоторые из них уже выразили желание присоединиться. Я думаю, что процесс продолжается, работа продолжается, имплементация продолжается. И, конечно, усовершенствование также происходит в процессе.

Оборона Латвии, опыт Украины и достаточно ли делает НАТО для защиты

Поскольку вы заняли должность министра обороны, какова ваша главная цель на этом посту, в частности, что касается поддержки Украины?

Есть две части:

Первая – это, конечно, оборона Латвии и мы должны сделать все, что в наших силах. Также мы будем учиться на опыте украинской обороны и привлечения поддержки общества.

Оборона – это во многом глобальное мышление. Мы должны думать не только о технике, но и о том, как привлечь людей, как повысить готовность людей к кризису, конфликтам и войнам, потому что мы живем рядом с агрессором.

Во-вторых, также важно работать совместно с нашими союзниками, в частности, с очень сильным партнером – Украиной. Конечно, поддержка Украины также чрезвычайно важна, но я бы сразу добавил, что существует процесс взаимного обучения и взаимной поддержки. Мы также можем взять самый лучший опыт с точки зрения общественного единства.

Кроме того, Украина сейчас испытывает практически все самые разнообразные военные системы, созданные на Западе, поэтому, конечно, это взаимовыгодный процесс, поддержка и сотрудничество.

После начала полномасштабного вторжения НАТО начали укреплять восточный фланг Альянса. По вашему мнению, достаточно ли делает НАТО для защиты Латвии?

НАТО делает много. Но и мы должны выполнять национальное домашнее задание. Мы уже многое сделали, вернув призыв в армию, а также стремимся увеличить количество людей, способных взять в руки оружие и напрямую защищать страну, используя военные навыки.

И, конечно, усиливаем силы оборонной промышленности. Поэтому на национальном уровне еще многое предстоит сделать, но НАТО – это самый успешный альянс в истории человечества. Конечно, мы должны делать это вместе с нашими партнерами в НАТО.

Поэтому да, я думаю, что это процесс, который продолжается, и Мадридский саммит, и саммит в Вильнюсе сделали многое для того, чтобы восточная граница, которая соседствует с Россией, как агрессивной страной, была защищена. И чтобы было сделано больше для повышения потенциала, а также для повышения неприступности этих границ.